В рижский бар бросили страйкбольную гранату. В этот момент там находились российские журналисты, но полиция Латвии не связывает произошедшее с их работой

В Риге вечером 23 декабря мужчина бросил учебную гранату в бар, где собрались журналисты «Русской службы Би-би-си». «Новая газета Европа» со ссылкой на очевидца сообщила, что инцидент произошел в баре Čē в районе 11 часов вечера. По словам собеседника издания, к тому моменту в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей. В какой-то момент в бар заглянул мужчина и бросил под ноги посетителям учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив несколько человек.

Собеседник издания утверждает, что бросивший гранату мужчина скрылся на черном BMW, номер его машины удалось записать. «Новая газета Европа» отмечает, что в результате взрыва никто не пострадал.

В заведении в этот момент находились не только журналисты «Русской службы Би-би-си», но и другие посетители бара, это не было закрытое мероприятие издания, рассказала журналистка «Медузы», которая также находилась в баре. Приехавшие на место происшествия полицейские сказали, что «одной из версий могут быть разборки с владельцами бара».

Посетители бара попытались задержать человека, бросившего гранату. Об этом в эфире ютьюб-канала «Живой гвоздь» рассказал корреспондент «Русской службы Би-би-си» Илья Барабанов. «Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в машину и уехал», — сказал Барабанов.

Он уточнил, что журналисты собрались в баре, чтобы проводить «одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну». «И как бы ничего не предвещало. <…> А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал. Заглянул человек, видимо ему надо было посмотреть, кто находится в этом заведении, он посмотрел. Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах», — рассказал Барабанов.

Журналист добавил, что после взрыва посетители бара вызвали полицию. По его словам, сначала приехали «какие-то оперативники», которые, оценив ситуацию, вызвали криминальную полицию. «Они там уже все оцепили, изъяли, опросили кого надо, записали показания», — заявил он. Барабанов добавил, что, по словам полицейских, машина, на которой уехал бросивший гранату мужчина, принадлежит гражданину Латвии.

Полиция Латвии утром 24 декабря сообщила о задержании двоих подозреваемых. В сообщении говорится, что в бар бросили страйкбольную гранату. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. При этом в полиции не стали связывать произошедшее с тем, что в баре находились именно российские журналисты.

«По имеющейся информации, мотивом одного из задержанных, скорее всего, стал личный конфликт в баре, и на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов», — говорится в сообщении полиции.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину многие российские независимые СМИ покинули Россию. Сотни журналистов из десятков изданий переехали в Латвию, в том числе «Русская служба Би-би-си».

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