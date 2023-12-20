Родители Тревора Рида с портретом сына за два месяца до его освобождения из российского заключения LM Otero / AP / Scanpix / LETA

В последние годы США столкнулись с беспрецедентным количеством арестов своих граждан в России и других странах и использованием их в качестве целей для обмена на содержащихся в американских тюрьмах заключенных, пишет газета The Wall Street Journal. В годы холодной войны обмены между СССР и США совершались в Швейцарии и Австрии, а также на мосту между Западным и Восточным Берлином. Однако после начала полномасштабной войны и введения санкций Россия добавила Швейцарию и Австрию в список «недружественных» стран и отказывается считать их нейтральными. Поэтому теперь роль посредников все чаще берут на себя страны Ближнего Востока, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Главным обменным хабом стала Турция.

Ключевым посредником со стороны Турции в обменах пленными и заключенными The Wall Street Journal называет Хакана Фидана, который с лета 2023 года занимает пост министра иностранных дел страны, а до этого в течение 13 лет руководил турецкой разведкой. Как рассказали изданию бывшие офицеры ЦРУ, за эти годы Фидану удалось построить сеть контактов, связывающую через него Вашингтон и Москву.

WSJ подробно описывает обмен на — его детали изданию рассказали турецкие и американские чиновники, а также один из непосредственных участников процедуры. Сам обмен состоялся 27 апреля 2022 года.

Американская и российская разведки на предварительном этапе предположили, что местом обмена может быть Турция. Они обратились к Фидану, который согласился стать посредником и получил одобрение президента Реджепа Эрдогана. Турция раньше никогда не проводила столь серьезные обмены, поэтому в стране не было стандартного протокола — детали разрабатывались по ходу в одной из штаб-квартир турецкой разведки при участии представителей США и России, приехавших из Анкары. Уже через несколько дней турецкая сторона выработала детали: точное время и место приземления самолетов, количество людей на борту и правила взаимодействия.

Как напоминает WSJ, Тревор Рид к тому времени отбывал уже третий год заключения. После его жалоб на ухудшение здоровья в заключении родители Рида начали активную кампанию за его освобождение, в том числе проводя митинги у ворот Белого дома, — и добились встречи с президентом Джо Байденом. Вскоре он санкционировал сделку по обмену Рида на Ярошенко.

Уже спустя несколько дней охранники колонии в России дали на подпись Риду лист бумаги, в котором содержалась просьба к президенту Владимиру Путину о помиловании. Рид сначала отказался это сделать, после чего ему позвонил посол США в России и сказал: «Если вы подпишете этот документ, вы не пожалеете». Вскоре его перевели из колонии в СИЗО, откуда бойцы спецназа ФСБ «Альфа» доставили его в самолет — эти кадры показывало российское ТВ.

Как пишет WSJ, в самолете Рид сидел сзади с рядовыми оперативниками, а старшие офицеры ФСБ, руководившие операцией, находились впереди за занавеской. Возглавлял группу Сергей Латков. В середине полета он подошел к Риду и спросил по-английски: «Привет! Как вы?» Рид ответил ему на русском: «Хорошо, а вы?» После этого Латков улыбнулся и вернулся на свое место, пишет издание.

В Анкаре российский самолет с Ридом приземлился за несколько минут до американского с Ярошенко, посадка осуществлялась под наблюдением офицера турецкой разведки. Незадолго до этого офицер по защищенной линии потребовал прислать ему фотографии каждого находившегося на борту и сверил их с заранее согласованным списком — только после этого он выдал самолетам разрешения на посадку. Условия операции запрещали видеосъемку, оружие на борту, а также задержки или изменения списка делегаций. Самолеты сели на оцепленной ВВП аэропорта, которая обычно используется ВИП-персонами, и остановились на расстоянии 300 метров друг от друга. Американская сторона тщательно готовилась к соблюдению всех протоколов, однако, отмечает WSJ, когда самолеты остановились, возникла заминка: было неясно, какая делегация должна начинать движение первой.

СБ ТВ

Как пишет WSJ со слов Рида, вскоре после приземления в его самолет зашел человек, который представился как Роджер Карстенс и сказал, что находится тут, чтобы опознать его. «Это я», — сказал Рид, после чего Карстенс вышел из самолета. Через несколько часов Латков и еще один офицер вывели Рида на взлетную полосу.

Во времена холодной войны американские и советские делегации останавливались на некотором расстоянии друг от друга, после чего обмениваемые самостоятельно делали последние шаги, напоминает издание. Однако здесь все было по-другому: Латков и Карстенс дошли до места встречи вместе с Ридом и Ярошенко и приветствовали друг друга, пожав руки.

Несмотря на строгий запрет на съемку, кадры вскоре были опубликованы в российских СМИ, которые, как пишет WSJ, представили это как очередную победу Путина в противостоянии с Западом. Турецкая сторона задала вопрос российским коллегам, почему они снимали это на видео, однако те в ответ заявили, что не делали этого.

Еще один важнейший обмен, организованный Хакимом Фиданом, произошел пять месяцев спустя: в его рамках Россия, в частности, отпустила пленных командиров «Азова», а Украина — бизнесмена и политика Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене.

Как пишет WSJ, это была масштабная операция, состоящая из нескольких действий, которые проводились в строгой последовательности, что было крайне важным в условиях крайнего взаимного недоверия сторон. Как только самолет с командирами «Азова» приземлился в Анкаре и глава ГУР Кирилл Буданов опознал их, оттуда в Москву вылетел борт с Виктором Медведчуком, ранее привезенным в Турцию из Польши.

В это же время в Саудовскую Аравию из Ростова-на-Дону вылетел частный самолет, в котором находились десять иностранцев, в основном граждан США и Великобритании, воевавших в составе ВСУ и попавших в российский плен, — их освобождение также были частью сделки. По словам одного из британцев, в самолете он заметил человека, похожего на Романа Абрамовича, который говорил с помощником. Бывший пленный сказал ему, что тот очень похож на российского олигарха, и получил ответ: «Я и есть Роман Абрамович». Как пишет, WSJ, Абрамович перед этим обменом ездил в Эр-Рияд и Анкару, где встречался с лидерами Саудовской Аравии и Турции, и решил лично сопроводить самолет, чтобы убедиться в отсутствии срывов в последнюю минуту.

Когда самолет приземлился в Саудовской Аравии, Россия отправила на границу с Украиной около 200 военнопленных, в обратную сторону проследовали около 50 россиян.

Российские официальные лица еще до обмена неоднократно подчеркивали, что командиры «Азова» были переданы Анкаре под условие, что будут находиться в Турции до конца войны. Однако уже через несколько месяцев президент Украины Владимир Зеленский забрал их на родину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россию никто [об этом] не ставил в известность», и обвинил как Анкару, так и Киев в нарушении договоренностей. Впрочем, пишет WSJ, в частном порядке Россия заверила Турцию, что хочет продолжать сотрудничество.

Meduza