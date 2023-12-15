Светлана Лобода на концерте в Эстонии, 28 октября 2022 года Andres Putting / Delfi Meedia / Scanpix / LETA

Певица Светлана Лобода родилась в Ирпене Киевской области, но карьеру сделала в основном в России. Она пела в группе «ВИА Гра», выпускала сольные альбомы, участвовала в российских музыкальных проектах и телешоу. С началом полномасштабной войны Лобода прекратила выступать в России и занялась благотворительностью, помогая украинцам — в том числе, в Ирпене, где остается ее семья. Сейчас певица живет в Риге, дает концерты в европейских странах, учит английский и планирует обосноваться в Европе или переехать в США. В интервью «Русской службе Би-би-си» Лобода рассказала об отношениях с российскими артистами и аудиторией, песнях на русском языке и предложении Кремля остаться в России после начала войны. Вот главные цитаты из этого интервью.

BBC News — Русская служба

О войне

Сейчас у артистов очень большая миссия. Мы должны людям доносить свою позицию. Еще два года назад мы могли себе позволить быть аполитичными и не думать ни о чем — просто порхать. Я по крайней мере так думала. Я была очень легкая, веселая, у меня были все возможности. Я открывала ногами любую дверь и чувствовала себя большой звездой. Но когда началась полномасштабная война в моей стране, я поняла, что я очень маленький человек. Я чувствовала себя человеком, который ничего не может решить — только говорить своей аудитории, что я чувствую. Я сразу поняла [когда началась война], что все, что я строила в течение своей карьеры, рушится.

Мне очень жаль, что я ничего не могу изменить. У меня есть друг, который потерял брата на войне, у меня есть соседи, которых убила ракета. У моей мамы была подружка в городе [Киеве], в дом которых попала ракета и умерли дети и мамины друзья. Мы соприкоснулись с очень страшной бедой, и мы не знаем, когда будет этому конец. Очень тяжело от этого понимания. Мы все очень верим, что будет хороший конец, что будет победа. Но я читаю много новостей и понимаю, как тяжело сегодня людям и сколько они горя прошли за это время.

О предложении остаться в России после начала войны

Ну, люди звонили от правительства. Это решается на очень высоком уровне, звонят помощники и предлагают, какую сумму я бы ни назвала, если нужно, будет очень большая сумма, чтобы украинский артист остался здесь и вещал, что российский режим — это хорошо.

Об отъезде Пугачевой и Галкина из России

Я уверена, что очень многие [российские артисты] все понимают. Но есть реальность нашей жизни. Не все готовы быть эмигрантами. Не все готовы все бросить, поехать в чужую страну и пытаться начинать жизнь с нуля. Я осуждаю [только] тех людей, которые говорят, что мы за войну, что можно убивать. В каждой стране есть хорошие и плохие люди. Есть много людей, которые уехали из России. Я понимаю, что они на многое решились, это очень большой поступок — такие, как Алла Борисовна [Пугачева], как Максим Галкин. Это же тоже нужно иметь смелость и мужество поступить так.

О песнях на русском языке

Моя аудитория очень большая, она давно вышла за пределы украинского рынка. И это люди в основном русскоязычные, они живут по всему миру. Я не хочу их терять и не считаю, что это правильно. Это люди, которые со мной на протяжении [всего этого] времени, я даю им информацию о том, что я делаю сегодня. Они все знают мою позицию.

Я много делаю песен на украинском языке, эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории, поэтому я изначально говорила, что я не буду переводить свои песни, которые были написаны на русском языке, на украинский, я не считаю, что это правильно. Я считаю, что песни, которые были зарождены таким образом, должны такими и оставаться.

О выходе на англоязычный рынок

Я очень хочу попробовать записать хороший проект на английском, но в силу моего перфекционизма мне крайне сложно утвердить что-либо. Я уже делаю записи, но понимаю, что мне не нравится произношение, откладываю песню и продолжаю заниматься им. Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках, потому что [аудитория] очень большая, и это люди, которые меня поддерживают, которые поддерживают мою страну.

Пока я ничего не могу предложить [англоязычной аудитории], потому что сама в этом поиске. Буду щупать и искать, как я это делала раньше. Ты завоевываешь один рынок, дальше щупаешь и ищешь, что бы могло сработать на следующем рынке. Потом ты приезжаешь на третий рынок и начинаешь знакомиться с людьми, изучать ментальность. Это процесс, это работа.

О жизни после начала войны

Моя жизнь кардинально изменилась за последние полтора года. Я всю свою жизнь жила ради своей работы, ради своей карьеры, ради своих зрителей. У меня все как будто обнулилось, и я понемногу пытаюсь нащупывать почву. Я учу английский язык. Когда ты молод, тебе это хорошо дается, а когда у тебя много забот, семья, команда — это сложнее. Но я стараюсь и понимаю, что мне это необходимо, потому что сегодня я точно уверена, что я буду жить в Европе, либо в Америке — но я должна найти то место, где мне будет хорошо оставаться.

Об интервью на русском языке

Я ненавижу интервью, потому что после каждого моя пиар-служба не спит ночами и очень сильно волнуется. И даже то, что сегодня мы говорим на русском языке, поверьте, будет прилетать, никто не будет разбираться, что есть главный офис «Би-би-си» и в нем подразделения. Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Русский язык не принадлежит русской власти.

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