Американка из Техаса хотела сделать аборт из-за хромосомных нарушений у плода. Но суд отказал ей, не увидев угрозы для ее жизни
У 31-летней американки из Техаса Кейт Кокс двое детей, им один и три года. Кейт с мужем хотели третьего ребенка, и когда она забеременела, были этому рады. Но беременность протекала тяжело, трижды Кейт приходилось обращаться за неотложной помощью.
В конце ноября у ребенка, которого вынашивала Кейт, обнаружили хромосомное нарушение, называемое трисомией — дополнительную хромосому (в случае Кейт речь шла о «синдроме Эдвардса»). Врачи предупредили о повышенной вероятности того, что может случиться выкидыш или ребенок родится мертвым.
Узнав об этом, Кокс подала в суд округа Трэвис, чтобы добиться права на аборт. Как пишет The Washington Post, ее иск стал первой за почти 50 лет попыткой взрослой беременной женщины оспорить запрет абортов в американском суде с 1973 года — когда было принято решение по делу Роу против Уэйда.
В Техасе законодательство в отношении абортов одно из самых суровых. В июне 2022 года Верховный суд признал право на аборт неконституционным и позволил штатам самостоятельно принимать решения о прерывании беременности. После этого власти Техаса приняли закон о запрете абортов, начиная с шести недель. Он вступил в силу 1 сентября 2022 года. С этого момента все клиники Техаса были вынуждены остановить любые услуги по прерыванию беременности, а женщинам в случае необходимости приходилось выезжать в другой штат. При этом в ближайших штатах аборты тоже запрещены, поэтому поездка до нужной клиники может занять до семи часов.
Прерывание беременности разрешается только в том случае, когда врачи считают это необходимым для спасения жизни беременной женщины. Исключений в отношении патологий плода в Техасе нет. За нелегальный аборт врачам грозит тюремное заключение до 99 лет, штраф в размере 100 тысяч долларов и лишение лицензии.
Кейт Кокс обосновала свою позицию тем, что рождение ребенка путем кесарева сечения в ее случае несет риск разрыва матки и ставит под угрозу будущие беременности (до этого у нее уже было два кесарева сечения). «Вопрос не в том, придется ли мне попрощаться со своим ребенком, а в том, когда. Я не хочу продолжения боли и страданий, которые сопровождали эту беременность. Я не хочу, чтобы мой ребенок появился в этом мире только для того, чтобы смотреть, как он страдает. Мне нужно прервать беременность сейчас, чтобы у меня было больше шансов на сохранение здоровья и будущую беременность», — написала Кейт в своем иске.
7 декабря суд разрешил ей прервать беременность, приостановив на две недели действующий в штате запрет. После этого генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон пригрозил окружным больницам судебным иском, если они сделают аборт, и попросил Верховный суд штата вмешаться в дело. Пэкстон утверждал, что Кокс не смогла доказать «опасность для жизни», связанную с ее беременностью.
11 декабря Верховный суд штата приостановил решение нижестоящего суда, позволившего Кейт прервать беременность. «Женщине, которая соответствует исключениям по медицинским показаниям, не нужно обращаться в суд, чтобы сделать аборт», — написали судьи в своем решении. Они добавили, что «некоторые трудности во время беременности, даже серьезные, не представляют повышенного риска для матери». При этом суд оставил дело на рассмотрении, не уточнив его сроки.
Кейт к этому моменту была на 20-й неделе беременности. Ее адвокаты сообщили, что она уже выехала из штата, чтобы сделать аборт.
«Я жительница Техаса. Почему я или любая другая женщина должны ехать или лететь за сотни миль, чтобы сделать то, что кажется наилучшим для нас и наших семей, когда мы планируем свое будущее?» — сказала Кокс, объясняя свое решение подать в суд.
Через несколько дней после ее иска с похожим заявлением обратилась в суд штата Кентукки беременная женщина, узнавшая, что у ее плода остановилось сердцебиение. Решение по этому делу пока не вынесено.