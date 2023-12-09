«Каждый человек должен быть похоронен достойно» В Берлине есть Йоханнес Мезус. Он провожает умерших, к которым никто не приходит на похороны

Франк-Вальтер Штайнмайер вручает орден «За заслуги перед ФРГ» Йоханнесу Мезусу Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Scanpix / LETA

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил орденом «За заслуги перед ФРГ» Йоханнеса Мезуса.

Мезус — 39-летний житель Берлина. У него синдром Дауна. Он вместе с отцом ходит на похороны одиноких людей, с которыми больше никто не приходит проститься.

Йоханнеса представили к награде в числе еще 19 жителей Германии на церемонии, которая прошла во дворце Бельвю 4 декабря. Она была приурочена к . Мезусу вручили крест заслуг на ленте — это восьмая степень ордена «За заслуги перед ФРГ». На сайте президента Германии отметили, что Йоханнес «отличается большим милосердием» и «подал пример уважения достоинству усопших» для других людей — как с инвалидностью, так и без нее.

Последние 25 лет Йоханнес служит алтарником в доминиканской церкви Святого Павла в берлинском районе Моабит. Он также работает в мастерской для людей с инвалидностью, разливая чай по бутылкам и расклеивая этикетки на пакеты с пищевыми добавками. Для участия в похоронах ему дают специальный отпуск. На церемонии Йоханнеса сопровождает его отец Георг — 69-летний сотрудник полиции на пенсии.

Йоханнес и Георг Мезус на одной из церемоний Jens Kalaene/dpa / Scanpix / LETA

Йоханнес и его отец решили ходить на похороны после разговора с дьяконом их церкви, который однажды рассказал, что часто на церемонии присутствует только он один — и это его угнетает. Об этом семья Мезус рассказала в программе Follow me.reports в январе 2023 года. Журналисты показали место работы Йоханнеса и побывали с ним на одной из церемоний прощания с одинокой жительницей Берлина.

На церемонии Йоханнес надевает специальную одежду, берет посох с крестом и следует за священником в похоронной процессии. Его отец идет за ними и молится или помогает близким умершего, если они приходят на церемонию, следовать обрядам.

follow me.reports

За последние пять лет отец и сын посетили более 200 церемоний, каждая десятая из которых проходила без друзей и родственников покойного. В этих случаях они были единственными, кто пришел проводить умершего. При этом ни с одним из умерших семья Мезус не была знакома.

Зачастую похороны без участия близких проходят, если у покойного нет родственников, никто из них не стал его хоронить или личность умершего не могут установить, отмечает Католическое агентство новостей (KNA). Часто это были бедные или бездомные люди, которых хоронят за счет государства, пишет Tagesspiegel. По данным KNA, в 2022 году таких захоронений было чуть более 2600, а за первое полугодие 2023-го — уже более 1500.

Объясняя, зачем они ходят на похороны, Георг заявил KNA, что ими движет «внутреннее побуждение». Отец и сын хотят, чтобы церемония прошла достойно. «Каждый человек должен быть похоронен достойно», — сказал он.

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