Tom Brenner / The Washington Post / Getty Images

С началом новой войны на Ближнем Востоке в соцсети Х (бывший твиттер) стало появляться большое количество фейковых сообщений, видео и фото о нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль. В этот кризисный момент соцсеть показала себя крайне ненадежным источником информации, считают опрошенные Bloomberg и The Washington Post аналитики.

Исследователь теорий заговоров Майк Ротшильд, отслеживающий вирусное распространение фейков в соцсетях, называет атаку ХАМАС на Израиль «первым настоящим испытанием для твиттера версии Илона Маска» — и констатирует, что оно «с треском провалилось».

Еще 7 октября, в первый день нападения на Израиль, ультраправый блогер Ян Майлз Чеонг опубликовал в Х видео с подписью «ХАМАС ходит от дома к дому, убивая находящихся внутри людей, в том числе женщин и детей, укрывающихся в подвалах. Представьте, если бы это происходило в вашем районе, с вашей семьей». За три дня видео набрало почти 50 миллионов лайков, репостов и комментариев, его посмотрели 12,7 миллиона раз.

Позже под ним появилась «заметка сообщества» (пользователи могут оставлять такие под твитами с непроверенней информацией), в которой уточнялось, что, судя по униформе, на видео сняты сотрудники израильских правоохранительных органов. На видео слышны выстрелы, но кадров с убийством людей в нем нет. Отмечалось, что блогер ранее неоднократно публиковал фейки. Сколько людей увидели пост до его исправления, оценить сложно.

Еще одним широко распространившимся фейком стала новость об отправке США военной помощи Израилю на сумму в восемь миллиардов долларов. К этому посту был приложен поддельный скриншот с сайта Белого дома. Его сделали на основе июльского пресс-релиза администрации Джо Байдена об отправке финансовой помощи Украине. Согласно исследовательской группе NewsGuard, фейковый скриншот затем появился еще как минимум в 1400 постах в Х, а также в тиктоке и телеграме. Только на платформе Илона Маска он собрал более 600 тысяч просмотров.

Также в Х активно распространялись сообщения о том, что Украина якобы продает оружие ХАМАС — хотя Пентагон не обнаружил никаких доказательств тому, что военная помощь, поставляемая Киеву, перенаправляется куда-либо из страны. Пост американского ведущего подкастов Джои Маннарино, придерживающегося крайне правым взглядов, собрал почти семь миллионов просмотров на платформе и почти четыре тысячи лайков и репостов. Позже он опубликовал новое сообщение, в котором говорилось: «Для протокола, мы не знаем, правда это или нет».

Многие посты, появляющиеся в Х с момента начала атаки ХАМАС на Израиль, содержат либо старые кадры, которые выдают за актуальные, либо видео и фото, составленные на основе изображений из видеоигр. Такие посты также набирают миллионы просмотров.

Активнее других дезинформацию распространяли анонимные аккаунты, отмеченные синими галочками, говорят исследователи. До того, как в октябре 2022 года Илон Маск купил твиттер и переименовал его в Х, такую галочку могли получить только верифицированные пользователи. Сейчас она доступна любому человеку в рамках премиальной подписки.

Под руководством Маска компания смягчила правила размещения контента на платформе, сократила число сотрудников, отвечающих за безопасность (хотя ранее заявляла, что расширит команду), восстановила некогда заблокированные аккаунты и разрешила платить за синие галочки, прекратив практику их выдачи надежным СМИ. Ранее сам Маск оставлял реплаи под двумя аккаунтами, известными распространением дезинформации, и продолжал критиковать крупные СМИ, призывая пользователей доверять вместо них соцсети X.

«Сейчас почти невозможно сказать, что является фактом, а что — слухом, что является теорией заговора, а что — троллингом, — считает Майк Ротшильд. — Изменения Маска не просто сделали X бесполезным во время кризиса. Они сделали ситуацию еще хуже».

В соцсети Х пользователям предлагают самим добавлять контекст к постам в форме «заметок сообщества» (их можно увидеть под твитами, требующими фактчека). Но по мнению директора некоммерческой организации «Центр противодействия цифровой ненависти» Имрана Ахмеда, таким образом компания Маска только перекладывает бремя оценки информации на пользователей — при том, что социальные платформы должны нести ответственность за создание безопасной среды.

Соцсеть не просто дает людям неточную картину событий, но и приводит к дальнейшему умножению насилия посредством распространения фейков, считает Ахмед. «В основе ненависти лежит ложь. Они [аккаунты, распространяющие фейки] действуют рефлексивно, чтобы вызвать ненависть и усилить ее, — говорит Ахмед. — Реальные последствия этой лжи — это насилие на улицах, ранения невинных и, возможно, гибель людей. Потому что некоторые из этих фото и видео созданы для того, чтобы вызвать самую крайнюю возможную реакцию».

Представителями соцсети X не дали оперативных комментариев журналистам Bloomberg и The Washington Post. В официальном аккаунте службы поддержки X говорится, что за последние несколько дней в соцсети были опубликованы более 50 миллионов постов об атаке ХАМАС на Израиль. Руководство компании «оценивает этот момент как кризис, требующий самого высокого уровня реагирования».

Кто такой Илон Маск

«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ

Кто такой Илон Маск

«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ