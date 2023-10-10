Какой может быть наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа? И чем ответит ХАМАС? The Guardian описывает сценарий нового этапа войны на Ближнем Востоке
Британская газета The Guardian рассказала о возможном сценарии наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, которая ожидается в ответ на нападение террористов ХАМАС на Израиль. Статью опубликовал журналист Питер Бомонт, бывший корреспондент издания в Иерусалиме, работавший во многих зонах боевых действий, в том числе на Ближнем Востоке, Балканах, в Африке и Украине. «Медуза» пересказывает этот материал.
Как развивались конфликты прошлых лет?
Боевые действия между израильскими военными и боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, как правило, разворачивались по схожей схеме: наземное вторжение предваряли тяжелые обстрелы приграничных территорий, по которым велось направление атаки.
Армия Израиля активно задействовала авиацию и артиллерию, как наземную, так и морскую, для атак по объектам военной инфраструктуры ХАМАС, в том числе правительственным зданиям, полицейским участкам, тренировочным центрам и домам высокопоставленных членов группировки.
Несмотря на то, что Израиль имеет значительное преимущество с точки зрения численности армии, вооружений и технологий, палестинские боевики с годами значительно адаптировались к боевым действиям в условиях плотной городской застройки Газы.
Как география влияет на боевые действия?
География сектора Газа ограничивает возможности израильских операций, поэтому Армия обороны Израиля зачастую использует одни и те же маршруты наступления.
Среди них:
- сельские районы вблизи контрольно-пропускного пункта «Эрез» в северной части сектора Газа;
- район вокруг лагеря беженцев Бурейдж в центре сектора;
- район к востоку от города Хан-Юнис в южной части, где танкам и бронетехнике легче передвигаться и занимать огневые позиции;
- район вокруг Филадельфийского коридора рядом с городом Рафах на юге сектора.
В прошлом Израиль занимал позиции в центральной части сектора, чтобы попытаться перерезать сообщение между городом Газа на севере и южными населенными пунктами. Палестинские боевики хорошо знают эти маршруты и часто располагают там первые линии обороны. Эти районы в прошлом становились местом тяжелых боев.
Северные подходы к Газе для военных ЦАХАЛ осложняются по мере того, как сельская местность начинает сменяться высотной застройкой в районах городов Джебалия и Бейт-Лахия. Главная дорога, ведущая с севера на юг сектора Газа, окружена промышленными районами, которые ХАМАС использовал для обороны в прошлом. Местность в центре сектора и к востоку от Хан-Юниса более открытая, но деревни и высокие здания вдоль прилегающих трасс часто служат прикрытием для террористов.
Войдут ли израильские военные в главные города?
Израильские войска подвергались интенсивным нападениям при попытке продвинуться в крупные города сектора Газа. Палестинские группировки располагают противотанковыми минами и противотанковыми управляемыми ракетами, которые они эффективно применяют наряду с минометным огнем.
Так, например, во время войны 2014 года Израиль за одну ночь боев в населенном пункте Шуджейя потерял 13 солдат, попавших в засаду. Они подорвались на противотанковой мине и были обстреляны из пулеметов.
ЦАХАЛ обладает опытом боевых действий с использованием бронетехники в палестинских городах, как, например, это происходило во время второй интифады на Западном берегу Иордана.
Однако, как считается, сейчас ХАМАС имеет большой запас противотанковых ракет «Корнет», которые эффективно применялись «Хизбаллой» в Ливане. Группировка также производит беспилотники, способные сбрасывать бомбы на войска и транспортные средства. Подобные дроны широко применяются на войне в Украине и представляют собой новую угрозу для ЦАХАЛ.
Как отреагирует ХАМАС?
ХАМАС имеет многолетний опыт противостояния с израильской армией, он стал адаптируемой и эффективной военной силой в городских условиях. У группировки есть ядро опытных командиров, которым хорошо известны способы ведения боевых действий ЦАХАЛ. Некоторые из них говорят на иврите и глубоко изучили израильскую армию.
Серьезной проблемой для ЦАХАЛ при любом наземном наступлении станут подготовленные позиции ХАМАС, в том числе сеть подземных тоннелей, выстраивавшихся годами и в некоторых случаях оборудованных системами связи.
Боевики обладают значительным опытом строительства хорошо скрытых и защищенных подземных объектов, которые можно использовать в качестве командных центров или для переброски бойцов.
ЦАХАЛ раньше имел явное преимущество в разведке и наблюдении за сектором Газа, но теперь дешевые и легкодоступные гражданские дроны, приобретенные боевиками ХАМАС, уравняли позиции сторон конфликта.
Сможет ли Израиль взять под контроль сектор Газа?
После атаки боевиков ХАМАС у Израиля хватает военного потенциала и боевого настроя для ответного удара, но, вероятно, цена окажется высокой для израильских военных и палестинского гражданского населения, а также для заложников, удерживаемых боевиками.
Полная повторная оккупация сектора Газа станет чрезвычайно сложной задачей и, вероятно, выйдет за рамки возможностей Израиля управлять ею в долгосрочной перспективе. Если Израиль действительно решится на полномасштабное вторжение, его целью, скорее всего, станет полное уничтожение ХАМАС.