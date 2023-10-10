Какой может быть наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа? И чем ответит ХАМАС? The Guardian описывает сценарий нового этапа войны на Ближнем Востоке

Израильский авиаудар по сектору Газа, 9 октября 2023 года Ahmed Zakot / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Британская газета The Guardian рассказала о возможном сценарии наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, которая ожидается в ответ на нападение террористов ХАМАС на Израиль. Статью опубликовал журналист Питер Бомонт, бывший корреспондент издания в Иерусалиме, работавший во многих зонах боевых действий, в том числе на Ближнем Востоке, Балканах, в Африке и Украине. «Медуза» пересказывает этот материал.

Как развивались конфликты прошлых лет?

Боевые действия между израильскими военными и боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, как правило, разворачивались по схожей схеме: наземное вторжение предваряли тяжелые обстрелы приграничных территорий, по которым велось направление атаки.

Армия Израиля активно задействовала авиацию и артиллерию, как наземную, так и морскую, для атак по объектам военной инфраструктуры ХАМАС, в том числе правительственным зданиям, полицейским участкам, тренировочным центрам и домам высокопоставленных членов группировки.

Несмотря на то, что Израиль имеет значительное преимущество с точки зрения численности армии, вооружений и технологий, палестинские боевики с годами значительно адаптировались к боевым действиям в условиях плотной городской застройки Газы.

Как география влияет на боевые действия?

География сектора Газа ограничивает возможности израильских операций, поэтому Армия обороны Израиля зачастую использует одни и те же маршруты наступления.

Среди них:

сельские районы вблизи контрольно-пропускного пункта «Эрез» в северной части сектора Газа;

район вокруг лагеря беженцев Бурейдж в центре сектора;

район к востоку от города Хан-Юнис в южной части, где танкам и бронетехнике легче передвигаться и занимать огневые позиции;

район вокруг рядом с городом Рафах на юге сектора.

В прошлом Израиль занимал позиции в центральной части сектора, чтобы попытаться перерезать сообщение между городом Газа на севере и южными населенными пунктами. Палестинские боевики хорошо знают эти маршруты и часто располагают там первые линии обороны. Эти районы в прошлом становились местом тяжелых боев.

Северные подходы к Газе для военных ЦАХАЛ осложняются по мере того, как сельская местность начинает сменяться высотной застройкой в районах городов Джебалия и Бейт-Лахия. Главная дорога, ведущая с севера на юг сектора Газа, окружена промышленными районами, которые ХАМАС использовал для обороны в прошлом. Местность в центре сектора и к востоку от Хан-Юниса более открытая, но деревни и высокие здания вдоль прилегающих трасс часто служат прикрытием для террористов.

Войдут ли израильские военные в главные города?

Израильские войска подвергались интенсивным нападениям при попытке продвинуться в крупные города сектора Газа. Палестинские группировки располагают противотанковыми минами и противотанковыми управляемыми ракетами, которые они эффективно применяют наряду с минометным огнем.

Так, например, во время войны 2014 года Израиль за одну ночь боев в населенном пункте Шуджейя потерял 13 солдат, попавших в засаду. Они подорвались на противотанковой мине и были обстреляны из пулеметов.

ЦАХАЛ обладает опытом боевых действий с использованием бронетехники в палестинских городах, как, например, это происходило во время на Западном берегу Иордана.

Однако, как считается, сейчас ХАМАС имеет большой запас противотанковых ракет «Корнет», которые эффективно применялись «Хизбаллой» в Ливане. Группировка также производит беспилотники, способные сбрасывать бомбы на войска и транспортные средства. Подобные дроны широко применяются на войне в Украине и представляют собой новую угрозу для ЦАХАЛ.

Как отреагирует ХАМАС?

ХАМАС имеет многолетний опыт противостояния с израильской армией, он стал адаптируемой и эффективной военной силой в городских условиях. У группировки есть ядро опытных командиров, которым хорошо известны способы ведения боевых действий ЦАХАЛ. Некоторые из них говорят на иврите и глубоко изучили израильскую армию.

Серьезной проблемой для ЦАХАЛ при любом наземном наступлении станут подготовленные позиции ХАМАС, в том числе сеть подземных тоннелей, выстраивавшихся годами и в некоторых случаях оборудованных системами связи.

Боевики обладают значительным опытом строительства хорошо скрытых и защищенных подземных объектов, которые можно использовать в качестве командных центров или для переброски бойцов.

ЦАХАЛ раньше имел явное преимущество в разведке и наблюдении за сектором Газа, но теперь дешевые и легкодоступные гражданские дроны, приобретенные боевиками ХАМАС, уравняли позиции сторон конфликта.

Сможет ли Израиль взять под контроль сектор Газа?

После атаки боевиков ХАМАС у Израиля хватает военного потенциала и боевого настроя для ответного удара, но, вероятно, цена окажется высокой для израильских военных и палестинского гражданского населения, а также для заложников, удерживаемых боевиками.

Полная повторная оккупация сектора Газа станет чрезвычайно сложной задачей и, вероятно, выйдет за рамки возможностей Израиля управлять ею в долгосрочной перспективе. Если Израиль действительно решится на полномасштабное вторжение, его целью, скорее всего, станет полное уничтожение ХАМАС.

Кто противостоит Израилю

Нападение на Израиль организовал командир боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф. Кто он такой? Его называют создателем ракет «Кассам» и системы тоннелей в секторе Газа. В 1990-х он отвечал за подготовку терактов в израильских автобусах

Кто противостоит Израилю

Нападение на Израиль организовал командир боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф. Кто он такой? Его называют создателем ракет «Кассам» и системы тоннелей в секторе Газа. В 1990-х он отвечал за подготовку терактов в израильских автобусах