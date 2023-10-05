Мобилизованные перед отправкой на войну в доме культуры «Звезда» в Новосибирске. 5 октября 2022 года Aleksei Tanushin /Kommersant / Sipa USA / Vida Press

В 2022 году в рамках мобилизации Минобороны РФ сформировало не менее 123 новых воинских частей, подсчитала расследовательская группа Conflict Intelligence Team. В своем исследовании, приуроченном к годовщине так называемой «частичной мобилизации» в России, CIT отследила, как именно мобилизованных распределяли по воинским частям и через какое время они оказывались на фронте в Украине.

Как выяснили аналитики, из призванных резервистов формировали новые подразделения, либо же их отправляли для восполнения боевых потерь в кадровые части.

В первые полгода в полномасштабной войне в Украине успели поучаствовать и понести потери практически все части и соединения сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты ВМФ вооруженных сил РФ. По оценкам CIT, к моменту объявления мобилизации в конце сентября 2022 года все воинские части испытывали значительную нехватку личного состава: безвозвратные потери российских войск на тот период могли составлять 20-25 тысяч человек, а нехватка кадров в подразделениях — от 55 до 70 тысяч человек. Таким образом, делают вывод авторы исследования, из 300 тысяч мобилизованных на восполнение личного состава кадровых частей были направлены 90 тысяч человек.

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Распределение мобилизованных проводилось в рамках военных округов, то есть жителей того или иного российского региона отправляли в учебные центры частей, дислоцированных там же или в соседнем субъекте федерации. Например, 90-ю танковую дивизию Центрального военного округа, которая дислоцируется в Чебаркуле, пополнили мобилизованными из Челябинской, Иркутской, Свердловской, Пензенской, Новосибирской, Тюменской областей и Республики Алтай. А в 1-ю танковую армию Западного военного округа, чьи части расположены в основном в Московской области, направляли жителей Москвы, Подмосковья, Калужской, Ярославской, Тульской, Вологодской и Владимирской областей.

Мобилизованных активно набирали в воздушно-десантные войска и морскую пехоту, считающиеся элитой Вооруженных сил РФ. Эти рода войск тоже понесли значительные потери, поскольку в первые месяцы войны были задействованы для штурмовых действий. При этом никакого специального или профессионального отбора в эти войска не проводилось, наполнение элитных частей проходило по тому же географическому признаку.

Некоторые новобранцы кадровых частей попали на фронт уже через две недели после объявления мобилизации. Их перебросили в район Сватово — Кременная в Луганской области, где продолжалось наступление ВСУ. В основном это были мобилизованные в Западном военном округе, в частности из 20-й общевойсковой армии, 11-го армейского корпуса и той же 1-й танковой армии. При этом их привлекали не только для оборонительных, но и наступательных действий на передовой.

Разрушенный мост по дороге в Кременную, 4 декабря 2022 год Serhiy Morgunov for The Washington Post / Getty Images

Остальные 200 тысяч мобилизованных были распределены по новым частям. Они появились не ранее осени 2022 года, то есть создавались специально под мобилизацию. Для отличия от кадровых частей их называют полками территориальных войск.

Conflict Intelligence Team установила 123 различных части, но считает, что их реальное количество может быть еще больше. Основную массу новых частей составили номинально мотострелковые полки. Авторы исследования насчитали 77 таких подразделений. Также CIT обнаружила упоминания 18 отдельных мотострелковых батальонов, пяти инженерно-саперных и пяти танковых полков, семи артиллерийских полков и 11 артиллерийских дивизионов.

Как и в случае с кадровыми частями, новые части формировались в учебных центрах по географическому принципу. Некоторые новые части также практически сразу были направлены на фронт, в основном на то же сватовское направление. Точное количество мобилизованных, оказавшихся на фронте без соответствующей подготовки, CIT не указывает, но отмечает, что большинство новых частей остались в учебных центрах и постепенно перебрасывались сначала в приграничные области России, а затем в зону боевых действий. В целом этот процесс завершился к январю 2023 года. Ряд новых частей затем стали источником для пополнения кадровых соединений.

Отправка мобилизованных в учебные центры. Москва, 10 октября 2022 года Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Также журналисты-расследователи обнаружили новый тип российских подразделений — отдельные резервные батальоны. Они не имеют прямого отношения к мобилизации и были созданы позднее, зимой 2022-2023 годов — вероятно, для подготовки в тылу пополнения для кадровых частей. В них служат как мобилизованные, так и контрактники.

Вдобавок CIT обнаружила еще одну новую часть — 378-й полк, также именуемый «полком подготовки штурмовых отрядов Z». Такими отрядами (или просто «Шторм Z») называют подразделения, сформированные преимущественно из бывших заключенных, которые подписали контракты с Минобороны РФ. Таким образом, 378-й полк выполняет функцию отдельного резервного батальона, но только для подготовки бывших заключенных.

Ключевым отличием новых частей от кадровых авторы исследования называют гибкость их использования. Мобилизационные части зачастую передаются из одного военного округа в другой, отдаются в подчинение различным частям и соединениям, а также дробятся на подразделения и даже расформировываются, отмечает CIT.