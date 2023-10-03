Вы наверняка видели мем с темнокожим мужчиной, который подрался с аллигатором из-за пиццы Мы тоже сперва подумали, что это реальное фото… Но нет, это опять сделала нейросеть (как и папу римского в пуховике)

В соцсети Х (бывший твиттер) завирусилась серия изображений с темнокожим мужчиной, который ест пиццу, сидя в каком-то болоте, — а потом страстно дерется с аллигатором, покусившимся на его пиццу.

Несмотря на то что ситуация выглядит максимально абсурдно, многим — и некоторым в нашей редакции тоже — показалось, что это настоящие фотографии: изображения выглядят пугающе реалистично. Если, конечно, не вглядываться в детали.

Одним из первых изображения опубликовал пользователь с ником Fights n» Stuff. Они появились в его аккаунте еще 30 сентября.

«История»

Другие пользователи были особенно впечатлены той картинкой, на которой мужчина технично бьет аллигатора ногой в морду. Это изображение завирусилось в том числе благодаря сравнению с файтингом Tekken. Глава команды разработчиков игровой серии Кацухиро Харада тоже отреагировал на публикацию.

«Подтверждено»

Также стоит обратить внимание на реакцию других аллигаторов по поводу избиения их сородича из-за пиццы.

«Не-е-ет, он был не готов»

«Плачу от того, как выглядят аллигаторы. Как будто они реагируют на происходящее»

На платформе Reddit в сабреддите, где обсуждают контент, произведенный с помощью Midjourney, пользователи подробно разобрали изображения и убедительно доказали, что их сгенерировал искусственный интеллект. В частности, они обратили внимание, что пропорции тела мужчины меняются от изображения к изображению, а коробка пиццы и шорты, которые должны впитать влагу, выглядят как совершенно сухие.

Реддиторы предположили, что картинки могла создать нейросеть DALL-E 3. Кто и зачем сгенерировал эти изображения, точно неизвестно.

Тем не менее картинки произвели такое сильное впечатление на сообщество Reddit, что в итоге привели к появлению целой серии изображений с героями мема (как водится, с отсылками к воображаемым экранизациям и сериалам).

«Этой осенью на NBC: Алли и Толстяк»

«Ненужная голливудская адаптация»

«Фильм Disney»

Подпись: «Слышали новую группу?»

Надпись на картинке: «Толстяк и Аллигатор. Где моя пицца?»

«Пауза»

Также пользователи шутят над теми, кто не понимает, настоящее это фото или сгенерированная ИИ картинка (хотя уже давно не до шуток):

«Это ИИ или нет? Это первое изображение, где я не могу сказать, это ИИ или нет, и это меня действительно беспокоит, помогите!»

«Это сгенерировал ИИ? Я впервые увидел изображение, которое заставляет меня сомневаться, настоящее ли оно»

«Мне серьезно нужна помощь! Вопрос жизни и смерти! Это ИИ или нет?»

И придумывают кринжовое продолжение истории.

«Разве жизнь не прекрасна?»