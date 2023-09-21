Politico: ЕС вводит санкции против россиян, основываясь на «Википедии» и недостоверных источниках «Там больше кулинарных рецептов, чем журналистики»

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ЕС вводит санкции против российских бизнесменов, основываясь на материалах, наспех собранных европейскими чиновниками из «Википедии» и ненадежных источников, сообщает Politico.

К такому выводу журналисты издания пришли, изучив пять документов, которые в Совете Европейского Союза использовали для обоснования санкций против российских бизнесменов. Эти материалы включали в себя правовую основу санкций, краткую биографию и список доказательств, подтверждающих необходимость санкций в каждом конкретном случае.

В документах, с которыми ознакомились журналисты, приведены данные из открытых источников. В некоторых случаях составители досье ссылались на материалы Financial Times и агентства Reuters. Но в других случаях — на машинные переводы текстов российских и украинских СМИ разной степени достоверности.

В одном из досье цитируется текст из связанного с российскими властями журнала о стиле жизни, в котором «больше кулинарных рецептов, чем журналистики», пишет Politico (название этого журнала в публикации не указано).

В другом досье составители процитировали материал, опубликованный на малоизвестном сайте, посвященном «сомнительным похождениям богатых россиян». В качестве справочных материалов авторы документов использовали короткие заметки о бизнесменах, составляемые журналом Forbes, и статьи из «Википедии».

В целом, отмечает Politico, требования к доказательной базе, исходя из которой Совет ЕС принимает решение о включении человека в санкционный список, очень низки. В досье бенефициара «Акрона» Вячеслава Кантора фигурировали рекламные материалы без указания на то, что это реклама. В аналогичном документе, касавшемся главы группы компаний ЕСН Григория Березкина (санкции с него сняли в сентябре 2023 года), была статья, составленная чат-ботом Carmen. Кроме того, в досье Березкина фигурировали материалы, взятые с сайта, тексты на котором публикуются под именами журналистов, в существовании которых Politico сомневается — в их профайлах на сайте выставлены стоковые фото.

Адвокат Майкл Окейн, специализирующийся на делах о санкциях, в комментарии Politico отметил, что качество собираемых европейскими чиновниками доказательств для введения санкций резко снизилось после начала полномасштабной войны в Украине, поскольку стало необходимо ввести ограничения в отношении сотен людей.

Это подтвердил дипломат из одной из стран Евросоюза, не пожелавший публично назвать свое имя. По его словам, после начала войны решения о санкциях принимались в ускоренном темпе — сотрудники, ответственные за сбор доказательств в его стране, весь прошлый год работали по 12 и более часов в день, собирая новые досье и дополняя старые.

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