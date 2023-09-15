«Они по-прежнему пытаются маневрировать между Россией и Украиной» The Wall Street Journal: за время войны Западу так и не удалось привлечь на сторону Киева страны с развивающимися экономиками

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Саудовской Аравии. 19 мая 2023 года Saudi Press Agency / EPA / Scanpix / LETA

За более чем 18 месяцев, которые продолжается война России с Украиной, Западу не удалось склонить страны «развивающегося мира» к поддержке Киева. Об этом пишет The Wall Street Journal. США и Европа провели несколько голосований в ООН, по итогам которых российская агрессия подверглась осуждению. Западные дипломаты настаивают на том, что это их большая победа. Но многие страны продолжают сохранять нейтральную позицию в конфликте России с Украиной.

Запад обсуждает с десятками государств вопрос о том, как могло бы выглядеть мирное соглашение, однако не все поддерживают его видение. В частности, Индия, Бразилия и ЮАР не спешат вставать на сторону Украины, отмечает The Wall Street Journal.

На следующей неделе состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН, где развивающиеся страны хотят обсудить, в первую очередь, не войну, а свои собственные проблемы — глобальное неравенство и долговую нагрузку. «Многие страны по-прежнему пытаются маневрировать между Россией и Украиной», — уверен Ричард Гоуэн, глава антикризисной группы ООН, которая работает над предотвращением международных конфликтов.

Немногие правительства из стран с развивающейся экономикой присоединились к санкциям в отношении России. В то время как другие утверждают, что проблемы, с которыми они сталкиваются, такие как рост цен на энергоресурсы и продовольствие, вызваны не собственно войной, а международными санкциями, введенными после ее начала. Более того, есть страны, которые зарабатывают на участии в схемах параллельного импорта товаров в Россию.

Некоторые страны с развивающейся экономикой отказались поддержать призывы Украины к репарациям со стороны России и к созданию международного трибунала для расследования преступлений российской власти. Эти страны больше сфокусированы на решении собственных проблем и пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации. В августе Египет, Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Эфиопия получили приглашение присоединиться к БРИКС, где главные роли играют Китай и Россия.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва пытается заработать себе политические очки, критикуя западный подход к войне в Украине. «Очевидно, что Запад был застигнут врасплох нежеланием глобального Юга встать на его сторону», — говорит бывший чиновник министерства обороны Германии Ян Тешау. По его словам, многие на Западе недооценили стремление развивающихся стран к большей самостоятельности и большему влиянию на мировой арене.

«Несмотря на медленный старт, Украина и ее западные союзники приспосабливаются к тому, чтобы преодолеть возникшие препятствия», — говорится в статье The Wall Street Journal. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с лидерами азиатских и африканских стран, на которых обсуждалось общее видение возможного мирного соглашения. В августе состоялись переговоры в Саудовской Аравии. В них приняли участие 40 государств, включая Китай.

В сентябре в Дели прошел саммит G20. «В соответствии с уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угроз или использования силы с целью нарушения территориальной целостности и суверенитета или политической независимости какой-либо страны», — говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи. Но в нем нет прямого осуждения российской агрессии по отношению к Украине.

Главные итоги саммита G20

«Большая двадцатка» заявила, что война в Украине негативно влияет на мир, но осуждать Россию не стала. «Нечем гордиться», — ответил Киев

Главные итоги саммита G20

«Большая двадцатка» заявила, что война в Украине негативно влияет на мир, но осуждать Россию не стала. «Нечем гордиться», — ответил Киев