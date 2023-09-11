При землетрясении в Марокко погибли почти 2500 человек. Король объявил трехдневный траур

Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

В результате землетрясения в Марокко, которое произошло 8 сентября, погибли не менее 2497 человек, еще 2476 человек получили ранения. Это последние официальные данные.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горах Атлас на северо-западе Африки, примерно в 70 километрах от Марракеша, одного из крупнейших городов Марокко. Сильнее всего пострадали провинции Эль-Хауз, Чичауа и Тарудант. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от землетрясения так или иначе пострадали 300 тысяч человек.

В историческом центре Марракеша разрушена мечеть и многие другие здания. Стена, окружающая центр, покрылась трещинами или обрушилась.

В Марокко работают команды спасателей из Испании, Италии, Катара, ОАЭ, Туниса, Великобритании и США. Алжир, с которым Марокко на протяжении многих лет находится в состоянии конфликта, открыл небо для самолетов с гуманитарной помощью.

«Здесь ничего нет. В Италии, когда происходит землетрясение, на следующий день уже есть центр для пострадавших — с водой, едой, полевым госпиталем. А здесь многие люди спят на улицах», — рассказал спасатель из Италии Марко Абате. Он с еще двумя волонтерами работает в Марокко, пытаясь выяснить, где в их помощи нуждаются больше всего.

По словам Абате, он вместе с волонтерами составляет списки необходимых вещей и медикаментов и отправляет списки в Италию. «Надеюсь, мы скоро все получим. Первым делом необходимо разбить лагерь с палатками, чтобы людям было где спать», — добавил он.

Житель поселка в горах Атлас Бадр Ихвари рассказал, что его дом был полностью разрушен: «Все, включая документы, все мои вещи, все потеряно». Сам он был ранен, при обрушении обломками стены ему повредило ногу. Под завалами он нашел живым и невредимым своего кота Ромео.

Землетрясение 8 сентября стало самым разрушительным в Марокко с 1960 года — и самым сильным в истории страны. В 1960-м, по разным оценкам, погибли от 12 до 15 тысяч человек — в основном, в городе Агадир. Тогда была зафиксирована магнитуда 5,8. В течение XX века в Марокко произошло девять землетрясений магнитудой более 5 и ни одного больше 6.

После землетрясения 8 сентября король Марокко Мохаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

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