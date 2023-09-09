Землетрясение в Марокко. Погибла почти тысяча человек. Разрушен исторический центр Марракеша. Фотографии

Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

В горах Высокого Атласа в центральной части Марокко в ночь на 9 сентября произошло землетрясение , затронув страны. По последним данным, по меньшей мере 820 человек погибли. В Марракеше — ближайшем к эпицентру землетрясения крупном городе — обрушились жилые дома и другие постройки. Часть из них расположена в Старом городе, включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрите на последствия этого землетрясения.

Старый город Марракеша Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Старого города выбираются из своих домов по завалам Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Обрушившееся здание в Старом городе Марракеша AFP / Scanpix / LETA Житель Марракеша идет по заваленной обломками улице Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Марракеша плачет у своего разрушенного дома Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA

Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA

Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Марракеша на одной из площадей города после землетрясения Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Последствия другого разрушительного землетрясения

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«Медуза»