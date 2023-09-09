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Землетрясение в Марокко. Погибла почти тысяча человек. Разрушен исторический центр Марракеша. Фотографии

Источник: Meduza
Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

В горах Высокого Атласа в центральной части Марокко в ночь на 9 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2, затронув шесть провинций страны. По последним данным, по меньшей мере 820 человек погибли. В Марракеше — ближайшем к эпицентру землетрясения крупном городе — обрушились жилые дома и другие постройки. Часть из них расположена в Старом городе, включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрите на последствия этого землетрясения.

Старый город Марракеша
Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA
Жители Старого города выбираются из своих домов по завалам
Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA
Обрушившееся здание в Старом городе Марракеша
AFP / Scanpix / LETA
Житель Марракеша идет по заваленной обломками улице
Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA
Жительница Марракеша плачет у своего разрушенного дома
Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA
Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA
Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA
Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA
Abdelhak Balhaki / Reuters / Scanpix / LETA
Жители Марракеша на одной из площадей города после землетрясения
Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA
Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA
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