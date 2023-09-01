«Не бери грех на душу. Не войди в историю театра как разрушитель» Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин реформирует (а по сути уничтожает) «Золотую маску». Ему написал открытое письмо Кама Гинкас

В конце августа Союз театральных деятелей России объявил о реформе национальной премии и фестиваля «Золотая маска». По словам председателя СТД Александра Калягина, у премии появится новая исполнительная дирекция, которую возглавит Владимир Мишарин (вот чем он известен). Также сообщалось, что новая «Золотая маска» сократит целый ряд номинаций, а решения жюри и экспертного совета будут контролироваться главой СТД и министерством культуры РФ. Более 200 театральных деятелей уже подписали петицию против уничтожения главной независимой премии России. Против реформы «Золотой маски» также выступил известный театральный режиссер Кама Гинкас вместе со своей женой Генриеттой Яновской. Он написал открытое письмо Александру Калягину, которое приводит журнал «Театр». «Медуза» публикует текст обращения целиком в авторской редакции.

Председателю Союза театральных деятелей

А.А. Калягину

Открытое письмо

Сан Саныч!

Что с тобой? Ты такой большой артист и умный человек. Ты, всю жизнь работающий в театре, и на Театр, как ты мог пойти на это? Как тебе могло прийти в голову такое?! И если кто-то тебя надоумил, то, конечно же, этот Кто-то — дьявол и уж точно враг твой и театра! Как можно разрушить то, что родилось при М. Ульянове, выросло как внутритеатральное, общественное явление?

При чем тут Министерство культуры? Они дают звания, ордена.

Ты же — СТД — СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ! То есть сугубо внутриобщественная организация! Результатом того, что за последние пятнадцать лет сделано, в немалой степени и твоими усилиями, усилиями покойного Юры Тараторкина, усилиями чистейшей совести Игоря Костолевского и талантливейшей М. Ревякиной — результатом всего этого Российский театр стал не только театром мегаполисов. Он дал возможность родиться многочисленным региональным театрам и театрикам.

Кроме того (и что, может быть, самое важное), этот проект вынуждает театральных ЭКСПЕРТОВ (критиков) объездить огромное количество городов и отсмотреть много спектаклей, что, несомненно, стимулирует эти даже маленькие провинциальные театры работать серьезно, а не в угоду местной публике или начальству.

В результате их усилий выяснилось, что наш Российский театр, оказывается, такой многонаселенный, такой многообразный и такой интересный! Сколько режиссеров малых городов и, конечно, работающих на малых площадках оказались чрезвычайно талантливыми и своеобразными. Надо ли мне тебе, Сан Саныч, объяснять, что малая форма (я работаю иногда даже в «комнатном театре») — это сугубо другой вид театра, это другой вид режиссуры, способов общения артистов и зала. Другие принципы сценографии и звука. ЭТО ДРУГОЙ ТЕАТР.

В нашем деле, дорогой Сан Саныч, каждый работающий в спектакле обязательно тоже должен себя чувствовать причастным (прости за слово) к ИСКУССТВУ. И, конечно же, замечен. Странно отказывать в номинации «лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле». Это же вторая скрипка! Ты лучше меня знаешь, что при солисте значит «вторая скрипка».

И уж что совсем не понимаю, как можно отказать в номинации Художникам по свету? Современный мировой театр уже лет 50, если не больше, есть театр не только артиста, но и театр всяческих технологий. И в первую очередь — искусства света. Подчеркиваю слово — ИСКУССТВО (читай мою отдельную, огромную статью — «Художник по свету»). Что сегодняшний театр без Фильштинского, Ганзбурга, Исмагилова, Мустонена? Они — художники, именно Художники.

Категорически не согласен, что Современный танец не есть вид современного театра. Как так? А куда деть Матса Эка, Пину Бауш, Мэтью Борна, Акрама Хана и огромное количество потрясающих наших. Со всей ответственностью смею сказать, что это особый вид драматического театра.

Сан Саныч, а куда девался ДРАМАТУРГ?! Что с тобой? Смешно и говорить: все начинается с него, драматурга! Тебе ли не знать, что современный театр родился от дра-ма-тур-га А.П. Чехова.

КОМПОЗИТОР. Скажи, что такое Някрошюс и Туминас без Латенаса? Да и мы другие без Бакшей, Маноцковых, Мартыновых и т. д.

И если я правильно понял, предлагается совместно с Минкультом проводить безротационное назначение экспертного совета и жюри. Это что значит? Это значит, мы должны зависеть из года в год от выработанного этой группой вкуса. Время идет. Время меняет театр. Вкусы меняются, представления о театре меняются. Не может быть безротационного экспертного совета и жюри.

Сан Саныч, дорогой, окстись!

Есть время одуматься!

Нам немало лет, не бери грех на душу. Не войди в Историю театра как разрушитель замечательной кровеносной системы нашего театрального тела, центром которого, сердцем которого есть «Золотая маска». Причем в том виде, как она существует уже десятилетия и дает живительную силу огромному организму Российского театра.

Твой Кама.

P. S. То, что предлагается (не знаю кем) от твоего имени, говорит о полной театральной безграмотности, махровости и мракобесии этих людей.

Читайте также

«Всю культурку по закону военного времени нужно причесать» Как государство уничтожает «Золотую маску». Независимую премию, которую присуждали театральным новаторам, теперь полностью контролирует Минкульт

Читайте также

«Всю культурку по закону военного времени нужно причесать» Как государство уничтожает «Золотую маску». Независимую премию, которую присуждали театральным новаторам, теперь полностью контролирует Минкульт