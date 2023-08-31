«Мне пришлось основательно потрудиться. Мои достижения отмечены благодарностями. Я член партии „Единая Россия“» Избранные фрагменты «творческого эссе» Владимира Мишарина. Он возглавит «Золотую маску»
Союз театральных деятелей России объявил, что должность директора «Золотой маски» — главной театральной премии в стране — займет Владимир Мишарин. В сообщении об этом говорится, что Мишарин «хорошо известен в театральном сообществе». У него есть сайт, где изложена его биография. На сайте можно убедиться, что у Мишарина есть комсомольский билет, пропуск в общежитие Свердловского университета, студенческий, читательский и профсоюзный билеты, многочисленные дипломы и сертификаты (копии документов прилагаются). Мишарин подробно перечисляет все свои должности и награды (в их числе, например, — медаль победителя конкурса «Лучшие товары и услуги России — 2013» и нагрудный знак «За отличие в охране границ государств-участников СНГ»). На сайте также опубликовано «творческое эссе», в котором Мишарин рассказывает о себе. Вот выдержки из этого текста.
Моя малая родина — город Полевской — уникальна тем, что это родной край самобытных уральских сказов Павла Бажова, где Хозяйка Медной горы, Данила-Мастер и Каменный цветок входят в сознание с детства и остаются в нем навсегда как пример высокого предназначения Мастера, его уникальной связи с природным могуществом края и стремлением пройти свой жизненный путь достойно <…>
Мое самосовершенствование не ограничивалось только обучением в вузах. Я имел возможность повышать квалификацию во время различных стажировок. Так в 1994 году я стажировался по программе Информационного агентства США (ЮСИА) в сфере «Менеджмент сферы искусства в США». Во время практического обучения участники программы смогли посетить Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Нью-Йорк <…>
Общественную и политическую деятельность я всегда рассматривал как важную составляющую моей профессиональной жизни. С 2009 года я являюсь членом Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 2015 года — членом Политического совета Сочинского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по решению XXVII Конференции Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия») <…>
Мне всегда было интересно знать, кто в перспективе придет на смену профессионалам моего поколения, и иметь возможность поддержать лучших из них. Я часто принимал участие в профессиональных конкурсах как председатель и член жюри <…>
Моя насыщенная и интенсивная профессиональная жизнь не осталась не замеченной и была оценена коллегами по творческому цеху. В свое время «за беззаветное служение театральному искусству и актерскому братству» я стал лауреатом Премии «Имени великой русской актрисы А.А. Яблочкиной», «за реальный и благотворный вклад в жизнь людей искусства» — дипломантом Первого городского профессионального конкурса «Профи Екатеринбург», «за творческий вклад в создание имиджа Дома актера Екатеринбургского отделения СТД РФ» — лауреатом Премии имени Павла Ивановича Роддэ.
Среди моих наград — Кавалер «Золотого знака Союза театральных деятелей Российской Федерации», я включен в Библиографическую энциклопедию успешных людей России «WHO IS WHO в России» 2008 года.
- Мои достижения и профессиональные успехи отмечены благодарностями <…>
- Памятные медали позволяют мне вспомнить о тех периодах профессиональной жизни и деятельности, когда пришлось основательно потрудиться <…>
- Моя эффективность в прошлом весомо подкрепляется достижениями на должности <…>
В заключении хотел бы сказать, что в свободное от работы время, которого не очень много, я предпочитаю заниматься воспитанием сына Клима, а также с ним путешествовать, совершать пешие прогулки и плавать.