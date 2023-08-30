Сцена из спектакля «Поминальная молитва» театра «Ленком». На фото в центре — исполнительница одной из ролей Олеся Железняк

В Израиле перенесли на неопределенный срок показы спектакля «Поминальная молитва» московского театра «Ленком», которые должны были состояться в тель-авивском театре «Габима». Об этом объявил организатор гастролей российского театра, продюсер Гади Орон. Его заявление 28 августа опубликовала израильская газета Haaretz.

«Мы не предполагали таких волнений „за“ и „против“, которые возникли из-за российско-украинского конфликта. Мы считаем, что нет нужды разжигать еще больше разногласий в обществе. Поэтому, посоветовавшись с руководством театра „Габима“, мы решили освободить даты и отложить визит театральной труппы „Ленкома“ в Израиль», — заявил продюсер.

«Ленком» должен был показать в Тель-Авиве спектакль — это пьеса Григория Горина по мотивам повести Шолом-Алейхема. Спектакль был поставлен в 1989 году и стал «театральной сенсацией». После смерти в 1994 году Евгения Леонова, исполнявшего роль молочника Тевье, спектакль не шел на сцене театра. В 2021 году спектакль восстановили, а роль Тевье исполняет сын Евгения Леонова .

Спектакль планировалось показать в тель-авивском театре «Габима» в конце октября, однако 26 августа появилась петиция, в которой потребовали отменить показы. Она начинается со слов о том, что ее авторы — «противники российского терроризма и сторонники Украины». В ней говорится, что в Израиль собираются приехать актеры, открыто поддержавшие российское вторжение в Украину. В частности, Андрей Леонов, который передал грузовой автомобиль, принадлежащий семье Леоновых, с гуманитарной помощью «для санитарно-медицинских служб в зоне ». В петиции также отмечается, что в спектакле играют Олеся Железняк, которая поддерживает Владимира Путина и критикует Владимира Зеленского, и Виктор Раков, подписавший письмо в поддержку российского вторжения в Украину.

«Они планируют приехать в конце октября со спектаклем „Молитва“ по произведениям Шолом-Алейхема, который, наверное, переворачивается в гробу от одной мысли об этом, и Григория Горина, известного своей добротой и состраданием к человечеству», — говорится в петиции.

К 27 августа петиция набрала пять тысяч подписей, сейчас под ней более восьми тысяч подписей. На следующий день Гади Орон объявил об отмене показов спектакля в Тель-Авиве.

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В театре «Габима» заявили, что не связаны с приездом в Израиль «Ленкома». Там пояснили, что сдали в аренду зал продюсеру для показа иностранного спектакля. Незадолго до отмены спектакля Орон в интервью Haaretz говорил, что рассматривал только культурную сторону спектакля и привел в пример поход в магазин, где, покупая товар российского производства, человек не испытывает моральной дилеммы.

29 августа в «Российской газете» появилось открытое письмо «Ленкома» в связи с отменой спектаклей в Израиле. По мнению руководства театра, показ спектакля «в нынешнее непростое время» мог стать значимым культурным событием, в том числе из-за того, что сегодня «он звучит особенно современно и актуально». Театр отметил, что в «нынешних реалиях» гастроли стали значительно дороже, поэтому «артисты согласились работать бесплатно, за мизерные суточные».

В театре заявили, что «воодушевление „ленкомовцев“ и ожидания тысяч израильтян» стали «душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, уже, к сожалению, стали разрушительной нормой». В письме отмечается, что на «Ленком» «обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами „местечковой коммунальной кухни“».

Театр пишет, что «корчащиеся в бессильной злобе израильские „Иваны, не помнящие родства“» показали «неприглядный вид „защитников Украины“, сыто сидящих на государственных шеях различных стран». В письме говорится, что в Украине проходили открытые марши в честь Бандеры, а страна много лет ведет войну «против русских на Донбассе». По мнению авторов письма, «подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне» (в письме Холокост взят в кавычки — прим. «Медузы»). Происходящее коллектив театра назвал «культурным терроризмом», а активистов, выступивших против гастролей, — «клоунами», рекомендуя им отправится на защиту Украины «с оружием в руках».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в комментарии РИА Новости заявил, что гастроли театра в Израиле откладываются из-за поступающих угроз. По его словам, «кучка хулиганов во главе с актером угрожают и собираются не допустить гастроли „Ленкома“». Варшавер утверждает, что решение не играть спектакль в Израиле было принято самим театром.

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