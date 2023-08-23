Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины опубликовало фотографию обмелевшего и заросшего травой Каховского водохранилища. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак распространил видео, как сейчас выглядит водохранилище. Рейнджеры национального природного парка «Каменская Сечь», расположенного в Бериславском районе Херсонской области, засеяли дно водохранилища клевером, люцерной и другими растениями, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов. 6 июня 2023 года десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей в устье Днепра оказались затоплены из-за прорыва плотины Каховской ГЭС. Погибли более 60 человек. Каховское водохранилище, расположенное выше по течению ГЭС, за несколько дней полностью обмелело. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины гидроэлектростанции.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Андрій Єрмак

Как выглядело обмелевшее водохранилище через несколько дней после прорыва Каховской ГЭС

Снимки сделаны 16 июня 2023 года в районе села Марьянского в Днепропетровской области.

Narciso Contreras / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Narciso Contreras / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Narciso Contreras / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

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