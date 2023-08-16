«Немецкие полицейские были на меня очень злы. Они сказали, что здесь много агентов ФСБ, здесь происходят политические убийства, здесь тоже опасно» Елена Костюченко у Юрия Дудя — об отравлении в Германии, войне и работе журналистов в России
Юрий Дудь взял интервью у журналистки «Новой газеты» и «Медузы» Елены Костюченко. Они поговорили о журналистской работе Костюченко, ее отравлении в Германии, репортажах из оккупированного российскими войсками Херсона, психоневрологических интернатах в России и гомофобии в стране. В первые недели российского вторжения Костюченко находилась в Украине и написала оттуда несколько текстов для «Новой газеты». После того, как «Новая» приостановила свою работу из-за угрозы уголовного преследования, тексты журналистки были удалены (их можно прочитать на «Медузе»).
«Елена Костюченко, одна из самых самоотверженных журналисток России, полтора десятка лет работала в „Новой газете“ и фиксировала, как и куда движется наша страна. Как рассыпаются законы, как срастаются бандиты и государство, как угнетают меньшинства, как пропадает эмпатия — и по отношению к людям, и по отношению к природе. Ее работа — будто летопись современной истории страны», — написал Юрий Дудь об интервью Елены Костюченко.