В Польше предложили провести референдум о миграционной реформе в ЕС Вопрос будет звучать так: «Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма, навязанного европейской бюрократией?»

Мигранты на границе Польши с Беларусью. 28 мая 2023 года Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Scanpix / LETA

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» предложила в октябре — одновременно с парламентскими выборами — провести референдум, на который среди прочих будет вынесен вопрос о миграционной политике ЕС.

Предполагается, что этот вопрос будет сформулирован так: «Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?»

Речь идет о реформе миграционной политики Евросоюза, основные положения которой Совет ЕС согласовал в начале июня. Она включает создание нового «механизма солидарности», направленного на то, чтобы помочь странам, куда прибывает наибольшее число мигрантов. Часть этих мигрантов — не менее 30 тысяч человек в год — предлагается отправлять в другие страны Евросоюза. Правительство той или иной страны сможет отказаться принимать мигрантов по этой схеме, но тогда ему придется обеспечить «финансовый вклад» — из расчета 20 тысяч евро на человека, которого переправляют из одной страны ЕС в другую.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 13 августа опубликовал ролик, в котором призвал вынести вопрос о миграционной реформе на референдум. Он подчеркнул, что партия «Право и справедливость» всегда выступала против предложенного ЕС механизма.

В ролике показали, что якобы может произойти с Польшей, если в страну пустить больше мигрантов. На записи — горящие автомобили, человек, бьющий ногой стеклянную дверь, темнокожий мужчина, облизывающий нож. Все это сопровождается словами премьер-министра: «Нам нужна ваша решительная поддержка! Мы говорим „нет“ нелегальной иммиграции. Все мы видим, что происходит на улицах Западной Европы: изнасилования, убийства, поджоги».

Выступая против реформы, Моравецкий ранее обвинил ее сторонников в «диктате, направленном на то, чтобы изменить Европу в культурном отношении». «Мы, поляки, отлично знаем, что такое сострадание и солидарность. Никто не будет учить нас солидарности, и тем более не немцы», — заявил премьер-министр Польши, имя в виду, что за реформу в том числе выступает Германия.

Правительство Польши известно своей крайне жесткой позицией по вопросу приема мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. При этом Польша стала одной из главных стран, оказавших помощь украинским беженцам после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Наряду с Германией Польша приняла наибольшее количество беженцев.

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