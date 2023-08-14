В Херсонской области из-за обстрелов погибли семь человек В одном селе погибла семья из пяти человек, в том числе младенец, в другом — христианский пастор
В Херсонской области из-за обстрелов 13 августа погибли семь человек, в том числе двое детей, ранения получили 13 человек, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его словам, всего российские войска 83 раза обстреляли регион, выпустив почти 400 снарядов, в том числе 23 по Херсону. 14 августа в регионе объявили днем траура по погибшим.
В селе Широкая Балка утром 13 августа погибла семья из пяти человек. Непосредственно при обстреле погибли два мужчины и одна женщина, а также девочка, которой было 23 дня. Затем в больнице умер 12-летний мальчик (по другим данным, 11-летний), госпитализированный в критическом состоянии.
В соседнем селе Станислав из-за обстрела погибли двое мужчин, пострадала одна местная жительница. Среди погибших — пастор христианской церкви Николай Тачишвили. Разрушены и повреждены пять частных жилых домов.
Как сообщает телеканал «Суспильне», также в Херсонской области 13 августа под обстрел попали:
- Велетенское — тяжело ранен 28-летний мужчина,
- Камышаны — ранены 49-летний мужчина и 51-летняя женщина,
- Золотая Балка — ранена 61-летняя женщина,
- Херсон — ранены три человека, двое находятся в тяжелом состоянии.
- Новокаиры — ранен 61-летний мужчина.
- Белозерка — ранены два человека.
- Одрадокаменка — из-за авиаудара разрушены несколько домов.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, по данным украинской прокуратуры, погибли больше 500 детей. По состоянию на утро 14 августа известно, что в Украине погибли 502 ребенка. В офисе генпрокурора Украины отметили, что эти данные неокончательные.