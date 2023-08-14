Станиславская сельская община Херсонской области, 13 августа 2023 года Игорь Клименко

В Херсонской области из-за обстрелов 13 августа погибли семь человек, в том числе двое детей, ранения получили 13 человек, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его словам, всего российские войска 83 раза обстреляли регион, выпустив почти 400 снарядов, в том числе 23 по Херсону. 14 августа в регионе объявили днем траура по погибшим.

В селе утром 13 августа погибла семья из пяти человек. Непосредственно при обстреле погибли два мужчины и одна женщина, а также девочка, которой было 23 дня. Затем в больнице умер 12-летний мальчик (по другим данным, 11-летний), госпитализированный в критическом состоянии.

Херсонская область после обстрела, 13 августа 2023 года Игорь Клименко

В соседнем селе из-за обстрела погибли двое мужчин, пострадала одна местная жительница. Среди погибших — пастор христианской церкви Николай Тачишвили. Разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

Как сообщает телеканал «Суспильне», также в Херсонской области 13 августа под обстрел попали:

Велетенское — тяжело ранен 28-летний мужчина,

Камышаны — ранены 49-летний мужчина и 51-летняя женщина,

Золотая Балка — ранена 61-летняя женщина,

Херсон — ранены три человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

Новокаиры — ранен 61-летний мужчина.

Белозерка — ранены два человека.

Одрадокаменка — из-за авиаудара разрушены несколько домов.

Херсонская область после обстрела, 13 августа 2023 года Игорь Клименко

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, по данным украинской прокуратуры, погибли больше 500 детей. По состоянию на утро 14 августа известно, что в Украине погибли 502 ребенка. В офисе генпрокурора Украины отметили, что эти данные неокончательные.