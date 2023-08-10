Центр «Досье» нашел тайного бизнес-партнера Геннадия Тимченко Журналисты называют его «одним из самых скрытных миллионеров в России»

Геннадий Тимченко. 24 сентября 2021 года

Журналисты центра «Досье» нашли делового партнера бизнесмена Геннадия Тимченко — Ивана Егорова, которого они называют «одним из самых скрытных миллионеров в России». В расследовании центра говорится, что благодаря Егорову Тимченко — близкий друг Владимира Путина, находящийся под международными санкциями, — продолжает вести дела за рубежом.

«Досье» получило доступ к внутренним документам компании «Звезда», принадлежащей Егорову. Как говорится в расследовании, Егоров работает с Тимченко с 2011 года. Тогда он стал совладельцем офшора Elser Systems, акционерами которого являются Владимир Пинчук и Олег Усачев, также связанные с Тимченко.

После того, как Тимченко попал под санкции США в 2014 году, услуги Егорова стали особенно востребованы, пишет центр «Досье». По данным журналистов, Тимченко реструктурировал бизнес, чтобы оградить свои активы от возможных санкций.

В 2014 году компания «Звезда», принадлежащая Егорову, купила у нефтетрейдера Gunvor, сооснователем которого является Тимченко, 50% терминала в Новороссийске. Позднее «Звезда» продала этот актив «Транснефти», находящейся под санкциями. Таким образом Gunvor смог избежать вторичных санкций. Центр «Досье» напоминает, что тогда же Тимченко продал свою долю в Gunvor.

Кроме того, компания Егорова спасла виллу Тимченко во Франции, которой он владел через компанию SCI Belize. В том же году эта компания перешла к фирме SCP Belize Holdings, бенефициарами которой оказались родственники Егорова.

Также журналисты выяснили, что Егоров на деньги Тимченко участвует в развитии Газлинского месторождения в Узбекистане. В 2017 году президент страны Шавкат Мирзиёев поручил «Узбекнефтегазу» подготовить предложение по увеличению газохранилища более чем в три раза — до десяти миллиардов кубических метров. Общая стоимость проекта оценивалась в более чем миллиард долларов.

В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме «Узбекнефтегаз» договорился о сотрудничестве с российской компанией «Форус», а в октябре они учредили совместное предприятие Gazli Gas Storage.

По данным журналистов, одним из совладельцев «Форуса» является Егоров. Центр «Досье» пишет, что проект по развитию газового месторождения финансируется по схеме, в рамках которой Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса», а «Форус» — от Егорова. Бизнесмен, в свою очередь, получал деньги от компании «Веста», которую финансируют структуры, близкие к Тимченко.

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