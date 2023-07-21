Западная техника — горит, территории Польши — подарок Сталина, Варшава — готовится оккупировать Украину Пересказываем удивительные откровения Путина на заседании Совбеза РФ
Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима разочарованы результатами так называемого контрнаступления. Результатов — во всяком случае пока — нет. Не помогают ни вкаченные ресурсы, ни поставки оружия, ни тысячи иностранных наемников. Наши солдаты действуют профессионально. Весь мир видит, что хваленная западная техника горит. Натовские арсеналы уже в значительной степени опустошены. ВСУ несут громадные потери — это десятки тысяч человек. Мобилизационный ресурс Украины истощается. У простых украинцев все чаще возникает законный вопрос: ради чего гибнут их родные и близкие. Постепенно приходит отрезвление.
В Европе общественное мнение тоже меняется. Даже местные элиты видят, что поддержка Украины — это тупик и пустая трата денег в интересах заокеанского глобального гегемона. В прессе пишут о планах создания некоего польско-литовско-украинского воинского соединения. Его хотят задействовать для обеспечения безопасности, а по сути оккупации Западной Украины. Ведь перспектива очевидна — если польские части войдут во Львов, они там и останутся. Причем навсегда.
Польша и раньше захватывала и аннексировала чужие земли — некоторые исторические российские губернии, части Литвы, Австро-Венгрии, Чехословакии. Эта агрессивная политика закончилась тем, что в 1939 году Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость, которая в огромной степени была восстановлена Советским Союзом. Благодаря Сталину Польша получила значительные земли Германии. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним.
Мы видим, что киевский режим сегодня готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ и на суверенитет Украины. Они будут торговать и землей, и людьми. А польские лидеры, вероятно, рассчитывают под «натовским зонтиком» впрямую вмешаться в конфликт в Украине, чтобы оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе Западную Украину. Хорошо известно, что они мечтают и о белорусских землях. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России. Мы ответим всеми имеющимися средствами. Правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал — самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко. Это очень опасная игра, и авторам этих планов стоит задуматься о последствиях.
Это приблизительный пересказ выступления Владимира Путина на совещании Совета безопасности РФ 21 июля 2023 года.