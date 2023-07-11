«Прекрасное начало недели» Посмотрите на покрытый снегом Йоханнесбург. Такое случается раз в десятилетие

В Йоханнесбурге 10 июля выпал снег. Для крупнейшего города ЮАР это редкое событие, предыдущий раз снег покрывал землю в Йоханнесбурге в августе 2012 года. «Чистое волшебство» и «прекрасное начало недели» — так горожане реагировали на происходящее в соцсетях. Некоторые юные жители города увидели снег впервые в своей жизни. Южноафриканские метеорологи, пишет The Guardian, отметили, что лежащий снег в Йоханнесбурге — явление действительно редкое, но осадки в виде мокрого снега выпадают в городе примерно раз в пять лет. Ученые также подчеркнули, что причиной сильного снегопада стал ряд факторов — резкий скачок влажности, низкая температура воздуха и холодный ветер, но глобальное потепление тут ни при чем.

Shiraaz Mohamed / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wikus de Wet / AFP / Scanpix / LETA

Wikus de Wet / AFP / Scanpix / LETA

Siphiwe Sibeko / Reuters / Scanpix / LETA

Siphiwe Sibeko / Reuters / Scanpix / LETA Shiraaz Mohamed / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wikus de Wet / AFP / Scanpix / LETA

Zhang Yudong / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Shiraaz Mohamed / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wikus de Wet / AFP / Scanpix / LETA