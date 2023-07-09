Ведущего «Би-би-си» обвинили в покупке интимных фотографий у подростка и отстранили от эфира Корпорацию критикуют за реакцию на скандал и требуют от нее прозрачного расследования

Tayfun Salci / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Одного из известных телеведущих британской медиакорпорации «Би-би-си» отстранили от работы из-за обвинений в том, что в течение нескольких лет он платил подростку за интимные фотографии. «Би-би-си» уже начала расследование произошедшего, при этом имя ведущего не раскрывается — известно лишь, что это мужчина.

Впервые об обвинениях в адрес ведущего стало известно 7 июля после публикации The Sun. Мать пострадавшего подростка, пол которого не уточняется, сообщила таблоиду, что за последние три года сотрудник корпорации заплатил ее ребенку около 35 тысяч фунтов стерлингов (это порядка 45 тысяч долларов). По ее словам, выплаты начались, когда подростку было 17 лет, и деньги тот тратил на наркотические вещества. The Sun отмечает, что речь о человеке, который «известен миллионам» телезрителей, и он не появился в вечернем эфире после того, как обвинения против него были обнародованы.

В другой публикации The Sun утверждается, что мать подростка нашла в его телефоне скриншот видеозвонка, на котором ведущий «Би-би-си» сидит в трусах на диване у себя дома, «готовый к тому, что мой ребенок выступит перед ним». По словам женщины, в общении с подростком ведущий не скрывал личность и даже присылал свои фотографии с работы. Женщина утверждает, что ее ребенок, которому к настоящему моменту уже исполнилось 20 лет, показал ей выписки из онлайн-банка с отчетами о переводах. Предоставила ли она эти выписки журналистам The Sun — не ясно; в заметках издания по теме они не опубликованы.

«Все, чего я хочу, — чтобы этот человек перестал платить моему ребенку за сексуальные фотографии и перестал финансировать пристрастие к наркотикам», — заявила она The Sun, подчеркнув, что не стремится привлекать к расследованию произошедшего правоохранительные органы. Семья подростка утверждает, что пожаловалась руководству «Би-би-си» на ведущего еще 19 мая, но от работы его не отстранили. Тогда мать решила придать случившееся огласке.

После публикаций The Sun несколько ведущих «Би-би-си» начали отрицать в соцсетях свою причастность к скандалу. О своей невиновности поспешили заявить известные ведущие корпорации Райан Кларк, Джереми Вайн, Ники Кэмпбелл и Гари Линикер. Так, Ники Кэмпбелл сообщил, что пожаловался в полицию на анонимный аккаунт в твиттере, в котором предположили, что подростку платил именно он.

«Би-би-си», которая финансируется в том числе за счет телевизионного сбора с жителей Великобритании, уже раскритиковали за то, как она ведет себя на фоне скандала. В том числе критике подвергся тот факт, что ведущий продолжил работать после того, как мать подростка, по ее словам, рассказала о его поведении руководству корпорации в середине мая. Теперь «Би-би-си» призывают действовать оперативно и открыто: раскрыть больше деталей о произошедшем и отчитаться, какие шаги предприняты. В частности, бывшая министр внутренних дел страны, член парламента Прити Пател назвала реакцию «Би-би-си» на обвинения «нелепой», потребовав прозрачного расследования.

9 июля, на фоне обвинений, министр культуры Великобритании Люси Фрейзер провела срочное совещание с генеральным директором «Би-би-си» Тимом Дэйви. Тот заверил, что корпорация расследует претензии «быстро и чутко». Вскоре «Би-би-си» официально сообщила, что отстранила ведущего, в отношении которого были выдвинуты обвинения, а также в дополнение к собственному внутреннему расследованию рассказала о произошедшем полиции.

В письме сотрудникам корпорации Дэйви заверил, что «Би-би-си» относится к обвинениям «чрезвычайно серьезно». Он отметил важность конфиденциальности и осудил слухи, которые распространяются в интернете о ведущих «Би-би-си». По словам гендиректора, представители корпорации разбираются в ситуации с тех пор, как получили жалобу от матери подростка, и связались с его семьей. В свою очередь журналисты «Би-би-си» подчеркнули, что освещают этот случай так же беспристрастно, как и любой другой.