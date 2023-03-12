Гендиректор BBC Тим Дэйви извинился за срыв спортивной программы Match of the Day после отстранения комментатора Гари Линекера

Генеральный директор BBC Тим Дэйви принес извинения за срыв спортивной программы Match of the Day, который произошел из-за отстранения комментатора Гари Линекера, сообщает BBC.

«Для меня будет успехом вернуть Гари в эфир и вместе представить зрителям освещение спорта мирового уровня», — сказал Дэйви, признав, что минувший день был «трудным» для BBC. Он также добавил, что корпорация «очень усердно работает на тем, чтобы разрешить ситуацию».

Ранее ведущий Гари Линекер прокомментировал британских властей, направленный на борьбу с нелегальной миграцией, сравнив его с политикой Германии 1930-х годов. После этого руководство BBC отстранило Линекера от работы, обвинив его в нарушении принципа беспристрастности.

«Мы никогда не говорили, что Гари должен воздерживаться от выражения собственного мнения, но мы говорили, что он должен воздерживаться от того, чтобы вставать на ту или иную сторону по вопросам, касающимся политических партий, или в резонансных политических спорах», — объяснило свое решение руководство BBC.

Впоследствии в поддержку Линекера выступили многие комментаторы и журналисты, в результате чего субботний выпуск программы Match of the Day, который обычно длится больше часа, был сокращен до 20 минут.

BBC отмечает, что в программе не было знаменитой музыкальной темы, а само шоу началось с титров с основными событиями Премьер-лиги, а затем перешло к нарезке клипов из игры «Борнмут — Ливерпуль», в которой комментарии были заменены звуками толпы. Помимо этого, из-за бойкота журналистов и ведущих был сорван выход программ Football Focus, Final Score и радиошоу Fighting Talk.