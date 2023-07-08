В Тбилиси консервативные активисты сорвали ЛГБТК-фестиваль. Тысячи человек при попустительстве полиции устроили погром на площадке мероприятия Организаторы обвинили правительство страны в подстрекательстве к насилию

Консервативные активисты сжигают символику с радужным флагом на месте проведения Tbilisi Pride Fest Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

Несколько тысяч активистов ультраправых и консервативных общественных движений и политических партий сорвали ЛГБТК-фестиваль Tbilisi Pride Fest в столице Грузии. Мероприятие должно было пройти на берегу озера Лиси, но на закрытую территорию ворвались сторонники организаций, разделяющих гомофобную позицию, — и устроили погром.

Tbilisi Pride Fest должен быть стать завершающим мероприятием «Недели прайда», проводившейся в Тбилиси с 1 по 8 июля в поддержку ЛГБТК-людей организацией Tbilisi Pride. В ее рамках состоялись несколько политических, культурных и академических мероприятий. В целях безопасности все они проводились в закрытом режиме, так как о том, что гомофобные активисты собираются протестовать, было известно еще в начале июля.

Днем 8 июля консервативное движение и еще несколько правых организаций начали акцию протеста против Tbilisi Pride Fest. Она начиналась мирно: несколько сотен активистов, в числе которых были священнослужители прошли маршем по городу к озеру Лиси. По мере движения количество протестующих увеличивалось.

На подходах к месту проведения фестиваля толпу попыталась остановить полиция. Однако жесткого противодействия сотрудники МВД Грузии не оказали — и вскоре агрессивно настроенная толпа, численность которой к тому моменту насчитывала около пяти тысяч человек, прорвала оцепление и попала на территорию.

Протестующие активисты разгромили сцену, палатки с едой, напитками и другими товарами для гостей мероприятия, а сами товары частично разворовали, разрушили другие постройки и скульптуру на территории, сожгли несколько радужных флагов и даже флаг Украины. После этого они двинулись маршем к зданию парламента Грузии, где продолжили протестовать против права ЛГБТК-сообщества на публичные мероприятия.

По данным МВД, в результате нападения никто не пострадал, так как организаторов и участников фестиваля заблаговременно «удалось благополучно вывезти с территории», заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. Организаторы Tbilisi Pride Fest по мере обострения ситуации сами призвали гостей не посещать мероприятие.

После срыва фестиваля организаторы фактически обвинили МВД, в том что сотрудники полиции действовали заодно с Alt-Info, а правительство страны — в подстрекательстве к насилию. «Это была организованная грузинским правительством и группировками атака на демократию, права человека и невиновных людей, которые хотели реализовать свои права, гарантированные Конституцией», — сказано в заявлении. На многих кадрах с места событий действительно можно заметить, что полицейские не оказывают погромщикам практически никакого сопротивления.

Полиция и погромщики на месте проведения фестиваля Tbilisi Pride Fest AFP / Scanpix / LETA

Действия правоохранительных органов также раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Защита права на собрание — это как раз проведение мероприятия, а не опустошение места. Как будто не было другого способа обеспечить безопасность», — заявила она. Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе в защиту действий полиции заявил, что «обеспечить 100-процентную безопасность на всех акциях невозможно, особенно когда речь идет об открытой территории».

Публичные мероприятия в защиту прав ЛГБТК-людей в Грузии сталкиваются с агрессивным противодействием консервативных активистов все последние годы. Ровно два года назад, в июле 2021-го, сторонники Alt-Info и других организаций сорвали шествие «Марш достоинства» и фестиваль, организатором которых тогда также выступала Tbilisi Pride. В ее офисе устроили погром — при этом нападающие беспорядочно избивали ЛГБТК-активистов и журналистов, в результате оператор канала TV Pirveli Лексо Лашкарава погиб, а еще около 50 человек получили травмы разной степени тяжести. Найти виновных в атаке полиция за два года так и не смогла.

В 2022 году Tbilisi Pride Fest провести удалось — но также в сложных условиях: гости мероприятия собрались на площадке, плотно окруженной большим количеством сотрудников полиции. Добраться на место проведения фестиваля можно было только специальными автобусами, выходить за территорию самостоятельно было запрещено. В это время в центре Тбилиси и рядом с местом проведения мероприятия протестовали все те же активисты Alt-Info и других организаций. Всего были задержаны более 40 протестующих.

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