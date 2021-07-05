В Тбилиси сорвали гей-парад. Противники ЛГБТ-сообщества сожгли радужные флаги и напали на журналистов
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Неправительственная организация «Тбилиси прайд» отказалась от проведения гей-парада в столице Грузии.
Акция «Марш достоинства» под лозунгом «Выходи за солидарность» была запланирована на вечер 5 июля на проспекте Руставели в центре Тбилиси в рамках «Недели достоинства», объявленной ЛГБТ-активистами с начала месяца. Однако еще за несколько часов до начала шествия к месту акции по призыву грузинской патриархии пришли сотни представителей националистических групп и противников ЛГБТ-сообщества.
Собравшиеся на проспекте напали на журналистов некоторых грузинских каналов, намеревавшихся освещать предстоящую акцию. Представителей СМИ закидали бутылками и камнями, обвиняя в пропаганде идей ЛГБТ-сообщества. В результате этого пострадал оператор Первого канала Грузии Иван Твалиашвили, его доставили в больницу. Остальным журналистам помогли эвакуироваться сотрудники полиции.
Протестующие также направились к офису «Тбилиси прайда», но полиция не пустила их внутрь. Тогда несколько участников акции залезли на балкон дома, сорвали вывешенные на нем радужные флаги, порвали и сожгли их.
После этого организация «Тбилиси прайд» выпустила заявление об отмене гей-парада, назвав происходящее на улицах Тбилиси «объявленной войной против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны».
Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие перед ними, а огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством и Патриархией.
Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей!
Ранее МВД Грузии призвало ЛГБТ-активистов отказаться от проведения «Марша достоинства» из-за рисков для безопасности его участников. Также ведомство объявило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на журналистов. В патриархии осудили нападение на представителей СМИ и призвали противников гей-парада протестовать мирно и не применяя насилия.
Несмотря на заявление «Тбилиси прайда», протестующие не покинули проспект Руставели, где планировалось провести марш.