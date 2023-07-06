На Панарабских играх за сборную Сирии заявили несколько спортсменок из России. Они утверждают, что не собирались принимать участие в соревнованиях Возможно, спортсменки хотели заработать втайне от Минспорта

Анастасия Сорокина во время чемпионата России по плаванию

На стартовавших 5 июля Панарабских играх в Алжире семеро российских спортсменок оказались заявлены как члены сборной Сирии. Лишь две из них официально сменили спортивное гражданство, а остальные отрицают, что вообще собирались ехать в Алжир. В министерстве спорта РФ также уверяют, что пятеро других спортсменок не принимают участие в соревнованиях, а информация на сайте турнира не соответствует действительности. Издание Sports.ru полагает, что спортсменки хотели заработать денег втайне от спортивного ведомства.

Панарабские игры — это турнир, который проводится c 1953 года, однако не является регулярным, его организует Союз национальных олимпийских комитетов арабских стран. На появление российских спортсменок в списке участниц соревнований первым обратил внимание телеграм-канал «Голый спорт», который ведет спортивный журналист Сергей Лисин. У некоторых из россиянок были изменены имена и даты рождения. Вот кто попал в заявку Сирии:

гимнастка Александра Максимова;

дзюдоистка Милана Мрад;

бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula, дата рождения указана 19 ноября 1999 года вместо 19 ноября 1995 года);

велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (указаны как Tatia Malko — с датой рождения 5 июля 2001 года вместо 16 ноября 2000 года — и Darie Malko);

легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud);

пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine).

В ответ на это Минспорта РФ официально сообщило, что Максимова и Мрад сменили спортивное гражданство с российского на сирийское. Информацию об участии в соревнованиях остальных спортсменок, указанных в списках, ведомство назвало не соответствующей действительности.

Сами спортсменки уверяют, что не знали о том, что их выставили участницами официальных соревнований. Так, Дарья Малькова сообщила, что ей поступило «частное предложение» выступить спарринг-партнером для сирийских участниц и помочь им подготовиться к играм. «Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир», — отметила она. Тренер Карины Полудкиной сказала, что той «действительно предлагали поехать в Сирию, но она отказалась». Анастасия Сорокина отметила, что ей предложили соревнования «как коммерческий старт» и что менять спортивное гражданство она не собирается.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, выразил мнение, что на такой шаг российские спортсменки пошли, чтобы обойти санкции, которые запрещают россиянам участие в международных соревнованиях.

Однако, как отмечает Sports.ru, турнир не находится под эгидой МОК или международных федераций по каким-либо видам спорта — поэтому организаторы не обязаны подчиняться международным правилам, в том числе относительно гражданства спортсменов. Фактически, этот турнир является выставочным — и участвовать в нем с согласия организаторов может кто угодно и как угодно. «Российские спортсмены могут выступать там под каким угодно флагом — это будет иметь примерно такое же значение, как выбор флага в компьютерной игре», — пишет издание.

При этом Sports.ru также выяснил, что еще в мае в телеграме появилось объявление о поиске спортсменки «желающей выступить за сборную Сирии по плаванию на Арабской олимпиаде» за 2500 долларов в месяц и дополнительные выплаты в случае призового места — с выдачей временного паспорта страны на период участия в соревнованиях. Автор объявления, с которым связалось издание, сообщил, что раньше был военным и работал в Сирии, а сейчас тренирует пловцов в Ставропольском крае. По его словам, сирийские знакомые попросили его найти пловчих в национальную команду, так как в самой стране «спортивных баз почти нет».

«По сути, с 2015 года им было вообще не до спорта. И тут эти Арабские игры, нужно выставить команду… Меня ведь просили поискать спортсменов не только в плавании, но и в шахматах. Но с шахматами я совсем плохо знаком, поэтому не взялся», — заявил рекрутер. Как он утверждает, спортсменкам предлагалось проживание в отеле в Сирии, инфраструктура для тренировок и «очень приличная оплата» — в обмен на обязательство выступить на играх. Рекрутер заявил, что спортсменки подписывали соответствующий договор.

«Судя по полученной нами информации, хантинг спортсменов в других дисциплинах сирийцы осуществляли по схожей схеме. Где-то на помощь приходили российские тренеры (например, в легкой атлетике на Ближнем Востоке работала плеяда наших специалистов по метаниям, что отлично сочетается с выбором метательницы копья Карины Полудкиной). В других случаях спортсменов подбирали онлайн, по схожим объявлениям», — пишет Sports.ru.

Из этой информации издание сделало вывод, что судя по всему Минспорта РФ не имело никакого отношения к этой акции. Также возможно, что сама Сирия не нарушала никаких правил, так как во многих странах официально разрешено приглашение в сборную иностранных спортсменов — а выдача «временных паспортов» в Сирии является законной.

При этом Sports.ru отмечает, что действующий член сборной России «не может участвовать в соревнованиях, которые не входят в календарный план, и к тому же в форме сборной другой страны» — то есть, вероятно, сами россиянки, согласившиеся на участие в соревнованиях, нарушили российские правила. «Вероятно, надежда была, что за далекими Арабскими играми никто следить не будет. И „сирийский вояж“ на два месяца удастся сохранить в тайне не только от прессы, но и от работодателя. А напоминать о нем будут только честно заработанные пять тысяч долларов плюс призовые», — делает вывод издание.

Читайте также

МОК опубликовал рекомендации по допуску россиян на международные соревнования Они не должны поддерживать войну и состоять в силовых структурах (а там числится очень много спортсменов)

Читайте также

МОК опубликовал рекомендации по допуску россиян на международные соревнования Они не должны поддерживать войну и состоять в силовых структурах (а там числится очень много спортсменов)