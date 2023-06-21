В ютьюбе и телеграме годами существуют каналы, где публикуют видео пыток и убийств обезьян. Живодеры объединялись в сообщества «Клетка обезьяны» и «Миллион слез» Их разоблачили расследователи-любители и журналисты Би-би-си

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Всемирная служба Би-би-си опубликовала расследование о глобальной сети садистов, записывавших и продававших в интернете видео жестоких пыток и убийств обезьян. Это комьюнити живодеров, действовавшее от Индонезии до США, журналисты разоблачили с помощью расследователей-любителей, которые сумели внедриться в преступную группировку и раскрыть личности ее ключевых участников. Двое жителей Индонезии получили сроки за истязания животных. Остальным обвинения еще не предъявлены. «Медуза» пересказывает расследование Би-би-си.

Осторожно. В тексте содержится описание пыток и убийств животных.

Бывшая танцовщица Люси Капетанич из Лос-Анджелеса натолкнулась на видео пыток обезьян во время пандемии, когда стала подрабатывать вебкам-моделью. После стримов она искала на ютьюбе милые ролики с животными, чтобы расслабиться перед сном. Ее любимыми были видео о семействе шимпанзе из японского зоопарка. На основе этих предпочтений алгоритмы ютьюба стали предлагать ей множество других роликов, которые со временем становились все более странными. В них обезьян наряжали в детскую одежду, купали, заставляли ходить прямо и выполнять другие неестественные действия. Затем появились ролики, в которых обезьян шлепали или обливали водой.

Капетанич пожаловалась на записи, но платформа не предприняла никаких действий. Видео продолжали появляться, и в итоге алгоритмы показали ей кадры с настоящими пытками. При этом в комментариях под ними пользователи зачастую оставляли одобрительные и восторженные отзывы. Капетанич продолжала смотреть эти видео, а затем создала собственный канал Mad Monkey Mayhem, пытаясь привлечь к проблеме внимание зоозащитников. Она также передала собранные данные в ФБР через онлайн-форму для сообщений о преступлениях.

Точно так же на видео с пытками наткнулся Дэйв Гуптар из города Порт-оф-Спейн на карибском острове Тринидад. Он работает расшифровщиком на фрилансе, а также ведет небольшой ютьюб-канал Yardfish, посвященный обзорам на фильмы ужасов. В свободное время он иногда просматривал ролики о детенышах обезьян-капуцинов, обитающих на ферме в Южной Африке. Вскоре в его рекомендациях появились видео жестокого обращения с животными. Гуптар провел четыре месяца, изучая их и монтируя часовой разоблачительный фильм «Ютьюб-сеть пыток обезьян: часть 1». В августе 2021 года он запустил его в прямом эфире на видеосервисе. Фильм не собрал много просмотров, но его увидела Капетанич. После этого Mayhem и Yardfish решили объединить усилия в попытках раскрыть организаторов и участников сети живодеров.

В 2022 году Всемирная служба Би-би-си начала собственное расследование появления роликов с пытками обезьян. По данным журналистов, видео жестокого обращения с животными снимали где-то в Индонезии и загружали на ютьюб через сотни аккаунтов специально для развлечения большого сообщества садистов за рубежом.

Некоторым обезьянам давали клички и снимали в целой серии видео — это детеныши длиннохвостых макак Манки Джи, Бейби Чико, Чиро, Свитпи и Мона. Но самой большой популярностью в среде живодеров пользовались ролики с обезьяной по кличке Мини. «Она с самого рождения подвергалась насилию по несколько раз в неделю. Она прожила УЖАСНУЮ жизнь. Не думаю, что когда-либо видел более сломленную обезьяну» — такой комментарий один из пользователей оставил под роликом с Мини.

В некоторых случаях обезьяны умирали после пыток прямо в кадре. «Посмотрите, как они пытаются дышать, пока отключаются их идиотские мозги», — писал другой комментатор. Как выяснилось, видео на ютьюбе были только верхней частью айсберга. Еще одна активистка по защите прав животных Нина Джекел из Лос-Анджелеса, начавшая изучать садистские видео по наводке коллеги из Великобритании, заметила, что часто в комментариях любители пыток оставались расстроенными. Они хотели контролировать насилие, вносили свои предложения о том, какие именно издевательства хотели бы увидеть на экране, и даже предлагали заплатить за это деньги. Но авторы видео не исполняли их желаний, оставляя вместо этого в комментариях приглашения присоединиться к форумам в даркнете или к закрытым группам в телеграме.

«Клетка обезьяны» — комьюнити, где публиковали видео пыток животных. Кто в него входил?

Первая заметная частная группа под названием Million Tears («Миллион слез») появилась в телеграме в мае 2021 года. Нина Джекел сумела ознакомиться с утечками из этого сообщества и выяснила, что там циркулируют видео, в которых мартышек топят, отрубают им головы и ампутируют конечности.

Она опубликовала сообщение о группе — его заметили другие расследователи-энтузиасты Люси Капетанич и Дэйв Гуптар, но также и сами участники садистской сети. Million Tears исчезла, но почти сразу в телеграме появилась новая частная группа Apeʼs Cage («Клетка обезьяны»). А Джекел начала получать угрозы в соцсетях.

Зоозащитникам никак не удавалось внедриться в закрытую «Клетку обезьяны», но вдруг 22 января 2022 года Капетанич получила письмо от незнакомого человека, назвавшегося Рональдом Макдональдом. «Пожалуйста, пусть это останется между нами. Я не плохой парень. Мне 48 лет, я женат на своей возлюбленной со школы, у нас 19-летняя дочь, кошка и немецкая овчарка, к сожалению, скончавшаяся от рака», — написал он.

В «Клетке обезьяны» Рональда Макдональда знали под псевдонимом Torture King («Король пыток»). Он прислал Капетанич инструкцию о том, как присоединиться к закрытой группе садистов. Когда она все это проделала, он лично поручился за нее перед остальными членами сообщества.

В реальной жизни «Короля пыток» зовут Майк Маккартни. Он бывший член преступной мотоциклетной банды из Норфолка, штат Вирджиния. Прошел через тюрьму и героиновую зависимость. В его доме можно увидеть нацистскую и анархистскую символику, флаги Конфедерации и предвыборную атрибутику в поддержку Дональда Трампа.

Маккартни рассказал Капетанич, что во время пандемии стал много времени проводить на ютьюбе, где однажды увидел видео с Мини. В нем владелец обезьяны дразнил ее бутылкой с молоком, все время не давая пить. По его словам, это видео заставило его «хорошо посмеяться». Он стал смотреть больше роликов и оставлять под ними комментарии. Вскоре его пригласили в группу в телеграме.

«Там они организовали опрос. Вы хотите, чтобы был задействован молоток? Плоскогубцы? Отвертка? — вспоминал Маккартни. — И черт возьми, затем появлялось видео со всем тем, за что проголосовали участники».

«Король пыток» сказал, что ему стыдно за то, чем он занимается, поэтому он хочет быть «кротом» Капетанич в «Клетке обезьяны» и намерен помочь ей сжечь этот дом изнутри.

В «Клетке обезьяны» состояли около 400 человек. Обезьян там называли «древесными крысами», а предлагаемые идеи их пыток ужасали своей жестокостью.

Среди участников была Sadistic («Садистка») — сотрудница заправочной станции из Алабамы, Bones — бывший летчик ВВС США из Техаса с большой коллекцией оружия, Trevor — работник атомной станции. Там были не только американцы, встречались люди из Европы и Австралии. Одной из самых жестоких участниц группы была 35-летняя женщина под ником The Immolator, которая любила птиц и жила со своими родителями в Центральной Англии. Капетанич проникла в группу под псевдонимом Jane Doe (обычно так в англосаксонской судебной практике обозначают анонимного истца или неустановленного фигуранта дела).

«Король пыток» занимал высокое место в неофициальной иерархии «Клетки обезьяны», он скачивал видео пыток с ютьюба и продавал их участникам. Выше него был только основатель и администратор сообщества Mr Ape («Мистер обезьяна»). Он управлял еще несколькими побочными группами в телеграме — Apeʼs Chimps, Mr Apeʼs Alpha Chimps, The Secret Monkey Disciplinary Academy. «Я строю империю», — хвастался он участникам. «Мистер обезьяна» часами общался с членами садистских сообществ, распространял среди них новые видео пыток и внимательно следил за тем, чтобы в группы не попадали зоозащитники.

Главная задача, которую ставили перед собой организаторы «Клетки обезьяны», — найти в Индонезии надежного VO (video operator), иначе говоря, человека, который будет пытать обезьян на камеру по заказу участников садистского сообщества. «Мистер обезьяна» и «Король пыток» связывались с владельцем Мини, но он отказался от сотрудничества.

Такой бизнес сумела наладить «Садистка», ставшая третьим ключевым участником сообщества, — в реальной жизни 46-летняя Стейси Мишель Стори, которая проживала с сыном в трейлере в сельской местности в Алабаме и работала на автозаправке. Она нашла VO, который брал за съемки видео 200 долларов. Сама «Садистка» получала платежи и заказы на те или иные виды пыток от участников «Клетки обезьяны».

Одним из самых популярных видео в сообществе, предложенных «Мистером обезьяной» и «Садисткой», стал ролик, в котором детеныша обезьяны помещали в блендер. В другом видео были сняты пытки дрелью красного цвета.

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«Мистер обезьяна» — создатель сообщества или информатор под прикрытием?

Группы садистов в телеграме обрастали сотнями новых участников, из-за чего «Садистка» все больше тревожилась за безопасность. «Будь осторожен с теми, кому доверяешь», — написала она однажды «Мистеру обезьяне».

В действительности, отмечают авторы расследования, ей самой не стоило доверять основателю «Клетки обезьяны». За месяц до того, как было снято видео с блендером, «Мистер обезьяна» связался с Ниной Джекел и Дэйвом Гуптаром и заявил, что на самом деле является информатором под прикрытием в сообществе живодеров. «Спасите обезьян, прекратите пытки обезьян», — подписал он свое электронное письмо.

Джекел не поверила «Мистеру обезьяне», она решила, что тот пытается создать себе фальшивую легенду. Однако с ним связались и встретились журналисты Би-би-си.

«Мистер обезьяна» (издание решило не раскрывать его настоящее имя из соображений безопасности) живет во Флориде в благополучном районе в доме своей матери. Ему 20 с небольшим лет, он выпускник колледжа. Во дворе его дома обустроено небольшое кладбище, где похоронены шесть кошек. Его комната почти не изменилась с его детства, в ней хранятся старые игрушки, а также фотография покойного отца в рамке. «Мистер обезьяна» сказал, что был одиноким ребенком, который впоследствии стал одиноким взрослым. По его словам, его боль однажды превратилась в ненависть. «Что было особо привлекательно, так это видеть, как страдает кто-то еще, тем более похожий на человека. Потому что я страдал», — сказал он.

«Мистер обезьяна» поделился с Би-би-си архивом своих файлов с пытками обезьян. «Чаты», «Финансы», «Приколы», «Оффтоп», «Идеи пыток» — это названия папок в его ноутбуке. Среди его видео есть десятки роликов с Мини.

По словам «Мистера обезьяны», однажды владелец Мини заявил, что готов убить обезьяну за пять тысяч долларов. Когда организатор садистского комьюнити сообщил об этом участникам, он удивился, сколько людей были готовы в это вложиться. Но «Мистер обезьяна» подозревал, что владелец просто возьмет деньги и сбежит. «Мини была знаменитостью. Ее владелец выиграл бы больше, сохранив ей жизнь», — пояснил он.

В отличие от большинства других замученных детенышей макак, Мини прожила достаточно долго, сумев достичь своего первого дня рождения. Она стала «садистским трофеем» в сообществе, пояснил «Король пыток», и в какой-то момент записей с ее участием стало так много, что многим она даже надоела. Но когда вдруг ролики с Мини пропали, живодеры всерьез заволновались.

Кто записывал видео пыток в Индонезии

Индонезийские авторы видео с пытками скрывались лучше участников садистского сообщества в телеграме, и их было сложнее вычислить. Они никогда не показывали своих лиц, не называли настоящих имен и снимали ролики в обстановке, которую трудно идентифицировать. Но частные расследователи все же нашли в них несколько зацепок.

Просматривая видео VO «Садистки», Гуптар заметил четыре деревянных браслета на его руке. Также в роликах на фоне можно было различить рисовое поле, реку, фрагменты жилища и дом на дереве. Иногда там была слышна речь на сунданском языке — диалекте, распространенном в западной части острова Ява.

Самое важное, что рассмотрел Гуптар в одном из видео, — номерной знак на мопеде во дворе. Журналисты Би-би-си обнаружили, что он зарегистрирован на человека по имени Асеп Яди Нурул Хикмах, проживающего в регентстве Сиамис на Западной Яве. Оно граничит с лесами, где обитают сотни длиннохвостых макак. В фейсбуке Хикмаха нашлось небольшое видео, в котором он позирует с красной дрелью. На его запястье видны четыре деревянных браслета.

Хикмах уже попадал в поле зрения местных зоозащитников, поскольку был уличен в торговле охраняемыми видами приматов — что в Индонезии считается более тяжким преступлением, чем пытки животных.

Местная благотворительная организация по просьбе Би-би-си сняла скрытой камерой место жительства Асепа — в этом видео тоже есть домик на дереве. Когда полиция провела обыск в доме Хикмаха, там нашли и красную дрель, и блендер фирмы Sanex, использовавшийся в видео с пытками.

С владельцем Мини журналисты связались под видом участников сообщества живодеров. Им оказался Аджис Расаджана, владелец бизнеса по продаже одежды секонд-хенд в Центральной Яве. Авторы расследования посетили его дом, представившись потенциальными покупателями видео с пытками. Он жил с женой и маленьким сыном в современном двухэтажном доме напротив рисовых полей, которые также можно различить в видео с Мини.

Би-би-си передала местной полиции адрес Расаджаны, но после многочасового допроса его отпустили. На следующий день журналисты снова посетили дом владельца Мини, уже не под прикрытием, чтобы прямо расспросить его об истязаниях животных.

Аджис сказал, что когда начал публиковать видео с обезьянами, то удивился, как много у них было просмотров. «Я хотел, чтобы у меня было много зрителей, тогда я смог бы получать деньги от рекламы на ютьюбе», — рассказал он. Вскоре он заметил, что видео с насилием набирают больше просмотров и к тому же привлекают иностранцев. В итоге он создал аккаунт в телеграме, который рекламировал в ютьюбе сообщениями вроде «Напишите мне, если хотите более экстремальные видео». По его словам, иностранные клиенты оказались настоящими «психопатами». На них он заработал себе на новую машину.

Расаджана признался, что до того, как он купил Мини, он загубил 20 других обезьян вследствие жестокого обращения. Но жизнь Мини он сумел сохранить. «Когда я вспоминаю о ней, мне становится очень жаль. Несмотря на то что я был жесток с ней, она любила меня», — рассказывал Аджис журналистам.

Как проходило расследование в США

После повторного обращения Федеральное бюро расследований все-таки допросило Люси Капетанич. Собственное расследование также открыло Министерство внутренней безопасности США. Им занимался специальный агент Пол Волперт, который обычно специализировался на случаях жестокого обращения с детьми и насилия над ними. Хранение роликов с пытками животных не обязательно преследуется по закону в США, но их распространение может наказываться лишением свободы на срок до семи лет.

Волперт обнаружил учетные записи всех ключевых участников садистского сообщества в платежных системах, где они отправляли и принимали переводы за видео с пытками. Агент ознакомился с экспортированными чатами из телеграма, в которых участники «Клетки обезьяны» и других сообществ, по его словам, чувствовали себя свободно до глупости. Когда они не обсуждали пытки, то рассказывали о своей личной жизни. Однажды «Король пыток» заявил, что если садисты хотят создать настоящее комьюнити, то они должны опубликовать в чате свое настоящее имя и фото. Участники группы послушались. Позже «Король пыток» говорил, что предложил это специально, чтобы помочь идентифицировать участников закрытого сообщества садистов.

В итоге он сам оказался в числе тех, против кого начали расследование власти США. Маккартни заявил журналистам Би-би-си, что продавал видео с пытками, прося по несколько долларов за ролик, и в итоге заработал лишь сотни долларов. «Король пыток» надеется, что в случае судебного разбирательства получит снисхождение за то, что помог разоблачить группу садистов, но при этом признает, что и сам наживался на ее деятельности.

Когда агенты национальной безопасности пришли за Стейси «Садисткой» Стори, она отказалась признать ответственность, заявив, что ее аккаунт взломали. Однако власти изъяли ее телефон и обнаружили в нем около сотни видео пыток. Более того, выяснилось, что в апреле она присоединилась к новой группе садистов в телеграме и до последнего времени была там активна.

«Мистер обезьяна» пока остается на свободе. В интервью Би-би-си он признался, что несет ответственность за гибель по крайней мере четырех обезьян, а также пытки над многими другими, за что ему стыдно.

При этом за его словами проступила некоторая гордость, пишет Би-би-си. Он продолжает утверждать, что, как и «Король пыток», состоял в группе живодеров лишь для того, чтобы разоблачить других ее участников. Созданную им группу в телеграме он называет «прикрытием» для поимки садистов. При этом он говорит, что так сильно хотел их поймать, что «слишком вжился в роль» и в итоге стал «руководить шоу». Агент Волперт, а также психологи, сотрудничающие с полицией США, словам «Мистера обезьяны» не верят.

Кого из садистов привлекли к суду — а кому даже не предъявили обвинения

Владельца Мини Аджиса Расаджану приговорили в Индонезии к восьми месяцам тюрьмы, максимально возможному наказанию по обвинению в истязании животных. Асеп Яди Нурул Хикмах получил три года лишения свободы. Его дополнительно признали виновным в продаже охраняемых видов животных.

Мини выжила и сейчас проходит реабилитацию в приюте под Бандунгом в Западной Яве, где ветеринары выхаживают пострадавших животных, которые не могут жить в дикой природе. По словам врачей, обезьяна поступила туда в глубоком стрессе, с переломами хвоста и челюсти, полностью выбитыми или сломанными зубами. Спустя четыре месяца она стала более смелой, контактной и любопытной. Когда Мини окончательно поправится, ее планируют выпустить на волю в охраняемом заповеднике.

Обвинения «Мистеру обезьяне», «Королю пыток» и «Садистке» еще не предъявлены.

Нина Джекел пыталась подать в суд на YouTube за размещение и распространение видео с пытками, однако судья вынес решение в пользу корпорации. В официальном комментарии YouTube говорится, что на платформе нет места жестокому обращению с животными и компания «прилагает все усилия для быстрого удаления нарушающего закон контента». «Только в этом году мы удалили сотни тысяч видео и закрыли тысячи каналов за нарушение нашей политики в отношении насилия», — говорится в заявлении сервиса.

Представители Telegram заявили Би-би-си, что «привержены защите конфиденциальности пользователей и прав человека, таких как свобода слова», добавив, что модераторы мессенджера не могут регулярно проверять частные группы и следить за контентом, который в них распространяется.

На ютьюбе видео истязаний обезьян практически исчезли, но записи пыток все еще можно отыскать в телеграме, а также в фейсбуке, где стали появляться десятки сообществ живодеров, некоторые насчитывают тысячи участников. Представитель Facebook заявил, что компания не разрешает пропаганду жестокого обращения с животными на своих платформах и уже удалила группы, на которые обратили ее внимание журналисты Би-би-си.

Дэйв Гуптар продолжает отслеживать появление новых групп садистов в сети и пытается вычислить и разоблачить их участников.

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