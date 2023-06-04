Мосгорсуд / AP / Scanpix / LETA

Алексею Навальному 4 июня 2023 года исполнилось 47 лет. День рождения политик встречает в штрафном изоляторе в ИК-6 во Владимирской области. В ШИЗО Навального с середины лета 2022 года отправляли уже 16 раз. В соцсетях политика опубликован пост, в котором Навальный рассказал, что чувствует, встречая день рождения в ШИЗО. Он напомнил, что «некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения», и передал привет всем политзаключенным России, Беларуси и других стран: «Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне». «Медуза» публикует пост Навального целиком.

Сегодня у меня день рождения. И, проснувшись утром, я пошутил сам себе, что в копилку мест, где я встречал день рождения, я добавил ШИЗО. А потом, как и многие люди, достигшие определенного возраста (а мне сегодня 47 — обалдеть), подумал о достижениях за год и планах на следующий.

Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?

Мой ответ: правда. Что тут скрывать, ну понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.

Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы.

Мой план на предыдущий год был в том, чтобы не озвереть, не озлобиться и не потерять непринужденность поведения — с этого начинается поражение. И если у меня что-то получилось, то только благодаря вашей поддержке.

Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной!

Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день.

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