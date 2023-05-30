Умер нобелевский лауреат Харальд цур Хаузен. Он обнаружил вирусы, вызывающие рак шейки матки А потом добился, чтобы фармкомпании выпустили вакцину, которая помогла спасти множество жизней (и объяснил, почему мальчикам она тоже нужна)

Thomas Lohnes / ddp / Vida Press

28 мая 2023 года в возрасте 87 лет умер немецкий вирусолог, нобелевский лауреат Харальд цур Хаузен. В первую очередь благодаря ему создали прививки от (ВПЧ), которые предотвращают развитие рака шейки матки и других онкологических заболеваний.

Почти в начале карьеры цур Хаузена — в 1966 году — его пригласили на работу в отделении вирусологии Детской больницы Филадельфии, где изучали недавно открытый . Как писал сам цур Хаузен, там довольно рано поняли, что этот вирус связан с (это правда так). Вернувшись в Германию, цур Хаузен продолжил изучать эту тему, однако со временем переключился на причину развития рака шейки матки, которая тоже, как считалось, могла заключаться в вирусе. Специалисты подозревали, что этот вид рака могут вызвать разные инфекционные агенты, в том числе вирус герпеса. Однако группа ученых под руководством цур Хаузена предположила, что рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека — хотя в научном мире поддержки у них было мало. Проблема была в том, что этот вирус никак не могли выделить из образцов опухолей, хотя выделяли из обычных папиллом.

Постепенно, в том числе благодаря работе французских ученых под руководством , стало понятно, что есть разные типы вируса папилломы человека и именно поэтому их не всегда получается выделить — ученые просто не знают, что именно искать. С конца 1970-х разные группы ученых стали открывать новые типы ВПЧ, которые, впрочем, не имели отношения к раку шейки матки.

В 1983 году группа цур Хаузена опубликовала статью о том, что обнаружила 16-й тип ВПЧ, в 1984-м — о том, что обнаружила 18-й тип. Либо один, либо другой удавалось найти в подавляющем большинстве исследуемых опухолей. Эти типы ВПЧ обнаруживали и в тканях, которые подверглись предраковым изменениям. Впоследствии выяснилось, что онкогенные типы ВПЧ вырабатывают белки — из-за этого клетки становятся бессмертными, чего в норме не должно быть, и это в конце концов приводит их к злокачественности.

О скрининге, который помогает поймать предраковые изменения

«Скрининг и вакцинация спасают жизни людей, но это всегда траты» Интервью онкоэпидемиолога Антона Барчука — о том, почему в России чаще стали болеть раком шейки матки и как это исправить

О скрининге, который помогает поймать предраковые изменения

«Скрининг и вакцинация спасают жизни людей, но это всегда траты» Интервью онкоэпидемиолога Антона Барчука — о том, почему в России чаще стали болеть раком шейки матки и как это исправить

В 2008 году Харальду цур Хаузену дали Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих рак шейки матки».

Но цур Хаузен не остановился на этом открытии — практически сразу после обнаружения двух типов вируса он обратился к фармацевтическим компаниям, чтобы те создали вакцину, которая бы предотвращала развитие заболевания. Сначала он получал отказы. Например, из-за того, что аналитики компании не обнаружили потенциального рынка для таких вакцин. Однако затем за дело все же взялись сразу несколько компаний.

Первая вакцина — производства компании Merck & Co — появилась в 2006 году (а противовирусных препаратов, которые были бы эффективны в борьбе с ВПЧ, нет до сих пор). Вторую вакцину — от компании GSK — одобрили на год позже. Сейчас на рынке есть прививки, которые защищают не только от онкогенных типов ВПЧ (в частности, от 16-го и 18-го типов), но и от тех, которые вызывают бородавки. Эти вакцины входят в календарь вакцинации .

Изначально в разных странах делали акцент на том, что прививка защищает от рака шейки матки и рекомендовали прививать только девочек. Харальд цур Хаузен был очень недоволен этим фактом и активно выступал за вакцинацию мальчиков. Во-первых, потому что мужчины могут распространять вирус, занимаясь сексом с разными женщинами. Во-вторых, потому что ВПЧ вызывает не только рак шейки матки, но еще — пусть и реже — и рак пениса, рак головы и шеи и многие другие онкологические заболевания, которые бывают у людей разной гендерной принадлежности. Об этом было известно почти с самого начала — с тех пор, как вирус папилломы человека стали находить в опухолевых клетках. Со временем в некоторых странах (например, Австралии и Германии) прививать стали всех.

За свою жизнь Харальд цур Хаузен стал почетным профессором многих учебных заведений по всему миру и получил огромное количество наград.

Что нужно знать про онкологические заболевания

Рак — это наследственное? Как узнать, что у меня его нет? Отвечаем на вопросы читателей «Медузы» об онкологических заболеваниях

Что нужно знать про онкологические заболевания

Рак — это наследственное? Как узнать, что у меня его нет? Отвечаем на вопросы читателей «Медузы» об онкологических заболеваниях

«Медуза»