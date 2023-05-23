Родители записали на диктофон, как учителя школы в Петербурге издеваются над первоклассниками с инвалидностью «Хоти к маме, перебьешься!»

Здание школы № 4 Василеостровского района Администрация Василеостровского района Петербурга

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры в специальной школе № 4 Василеостровского района Петербурга после жалоб родителей учеников с инвалидностью на издевательства педагогов образовательного учреждения над детьми.

О том, что происходит в школе, «Фонтанке» рассказали родители двух учеников 1-го дополнительного класса А и юрист Никита Сорокин, представляющий интересы этих семей. По словам адвоката, всего в этом классе обучаются семь детей, у большинства из которых инвалидность.

Родители и юрист утверждают, что педагоги систематически угрожали и оскорбляли учеников, матерились в присутствии детей, оказывали на них психологическое давление и доводили их до истерик, а также били первоклассников. В качестве доказательства они приводят диктофонные записи, сделанные на уроках 27 и 28 апреля.

Наталья, мать школьника по имени Артем, рассказала, что решила положить включенный диктофон своему сыну в рюкзак после того, как он начал регулярно жаловаться, что «его обижает учитель». При этом в школе женщину убеждали, что ребенок «фантазирует».

«В первый день жести в физическом плане не было, но были подзатыльники, и учитель постоянно на него орал. Из этой записи я поняла, что сильно ненавидят Артема. За что — непонятно. Из записи стало ясно, что абсолютно отсутствует учебный процесс, педагоги говорят обо всем, обсуждают личную жизнь учеников, свою личную жизнь, коллег, но только не учебный процесс, в некоторых моментах они говорят детям „тише“, потому что они мешают им болтать», — рассказала мать первоклассника.

Фрагменты диктофонной записи в своем телеграм-канале опубликовал адвокат семей Никита Сорокин. В начале аудио слышно, как женский голос (адвокат утверждает, что это учитель) говорит одному из школьников, что его необходимо «лупить как сидорового козла». Ребенок в ответ плачет и говорит, что хочет к маме. «Хоти к маме, перебьешься!» — заявляет женщина, угрожая ему ремнем и запрещая уходить. Другая женщина поддерживает действия первой. Судя по дальнейшему разговору, их недовольство вызвало то, что ученик бегал по школе. Также слышен стук, после которого первоклассник начинает кричать: «Не надо!»

Далее на записи слышны звуки еще нескольких ударов. Женщины называют учеников «бесстыжей мордой», «бестолковкой», «бестолочью», «подонком», «чудовищем» и «раздолбаем», ругают одного из первоклассников за то, что он «обоссался», обсуждают школьников, их родителей и других педагогов, а также угрожают детям палкой и линейкой.

Фрагменты диктофонной записи, которую сделала мать одного из учеников. Аудио опубликовал юрист Никита Сорокин, представляющий интересы детей и их семей Телеграм-канал Никиты Сорокина

По словам матери Артема, после издевательств в школе 28 апреля родители заметили на руках мальчика синяки и поехали в медпункт, где зафиксировали травмы.

Другой мальчик Марк, чью внешность учителя обсуждали на записи, оказался девятилетним сыном петербургского фотографа Александра Петросяна. Он рассказал, что сын почти не может говорить и для улучшения его состояния ребенка зачислили в школу для детей с особенностями.

«Однако ожидание положительных сдвигов оказалось напрасным — напротив, со временем когнитивные навыки и эмоционально-психологическое состояние ребенка стали ухудшаться, нередко сын приходил из школы замученный и заплаканный», — рассказал Петросян подписчикам в соцсетях.

Мать Марка Ольга Петросян сообщила, что однажды у сына после школы оказался «перебит палец». В образовательном учреждении родителям заявили, что мальчик травмировал себя сам.

Со слов родителей школьников, подозрения в том, что Артема и Марка били учителя, подтвердил третий ребенок в разговоре со своей мамой. «Один говорящий ученик ушел на семейное обучение. Он сказал, что детей в классе били, назвал их имена и показал, как учитель бил их», — рассказала Петросян.

По мнению родителей, пострадавших гораздо больше, сообщил адвокат Сорокин. Он считает, что необходимо добиться проверки всей школы, отдела образования Василеостровского района и других специальных школ в городе.

По словам юриста, сначала родители «пытались решить вопрос без скандала». Они попросили администрацию поставить в школе камеры и уволить педагогов, которых заподозрили в издевательствах над детьми.

Родители рассказали «Фонтанке», что в ответ на их жалобы в школе начали служебную проверку и пообещали им, что эти учителя больше не будут вести уроки их детей. На другой встрече родителей с администрацией школы присутствовал юрист от отдела образования, который сказал, что не видит оснований для увольнения педагогов.

Сорокин утверждает, что полиция не отреагировала на обращение родителей по побоям детей. В итоге семьи первоклассников обратились в прокуратуру и Следственный комитет.

Собственное «тщательное расследование» также начали в администрации Василеостровского района. «Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.

В школе обвинения не комментировали. Как сообщает «Фонтанка», после попыток редакции связаться с администрацией школы она закрыла сообщения в своих соцсетях.

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