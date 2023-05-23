Аккаунты в твиттере с миллионами подписчиков распространили фейковое фото взрыва у Пентагона Вероятно, снимок сгенерировала нейросеть. Его публикация повлияла даже на фондовый рынок

Tom Brenner / Bloomberg / Getty Images

В соцсетях стала вирусной фейковая фотография взрыва около здания Пентагона. Как пишет Bloomberg, публикация этого снимка ненадолго вызвала снижение котировок на фондовом рынке США.

Изначально снимок, на котором виден большой столб дыма якобы возле штаб-квартиры министерства обороны США в Арлингтоне, штат Вирджиния, появился около 10 утра по нью-йоркскому времени 22 мая в фейсбуке, связанном со сторонниками теории заговора . Довольно быстро изображение попало в твиттер, где его стали репостить аккаунты с миллионами подписчиков, верифицированные синими галочками. Среди них, например, были российский пропагандистский канал RT, сайт финансовых новостей ZeroHedge и аккаунт Bloomberg Feed (в агентстве заявили, что эта учетная запись никак не связана с Bloomberg, сейчас она заблокирована). Вслед за RT фото стали активно распространять в российских телеграм-каналах.

Полицейское управление Арлингтона в ответ на появление снимка сообщило, что никаких взрывов или других инцидентов вблизи Пентагона не происходило и никакой опасности для граждан нет.

Журналист Bellingcat Ник Уотерс заявил, что фото взрыва, вероятно, было сгенерировано нейросетью. Он обратил внимание на то, как на снимке неестественно сливаются забор и ограничительные заграждения. Кроме того, он отметил, что в сети так и не появилось никаких других фото или видео от очевидцев.

Вскоре СМИ стали выпускать опровержения и удалять фото. Facebook пометил пост, ставший первоисточником снимка, как «ложную информацию» и заблокировал доступ к нему, заявив, что изображение было «проверено независимыми специалистами по проверке фактов».

В момент наиболее активного распространения фото по сети фондовый индекс снизился примерно на 0,3%, но затем быстро восстановился. Bloomberg пишет, что это, вероятно, — первый известный случай, когда изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, повлияло на фондовый рынок.

Издание Vice также отмечает, что нынешняя система синих галочек в твиттере может способствовать распространению дезинформации. Раньше галочки служили маркером того, что пользователь верифицирован и его сообщениям можно доверять. Теперь же они обозначают только то, что у аккаунта есть премиум-подписка Twitter Blue. Ряд экспертов уже выступают за усиление регулирования в соцсетях, например, требуя, чтобы люди, которые публикуют изображения, созданные искусственным интеллектом, помечали их как сгенерированные.

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