Главу Верховного суда Украины задержали при получении взятки в 2,7 миллиона долларов. Его считают организатором массового подкупа судей по всей стране

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев Sean Kilpatrick / The Canadian Press / Scanpix / LETA

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан по делу о взятке в размере 2,7 миллиона долларов, которую, по версии следствия, ему передали за положительное решение по делу украинского миллиардера и бывшего депутата Верховный рады Константина Жеваго. Князева задержали 15 мая антикоррупционных органа Украины. Он стал подозреваемым по делу о взятке, мера пресечения ему не выбрана. 16 мая Князева сняли с поста председателя Верховного суда, он сохранил статус судьи. Сейчас Князев пытается оспорить свое задержание в Высшем антикоррупционном суде. Подробно о деле Князева пишет «Украинская правда».

Всеволод Князев работает судьей с 2013 года. До этого более 10 лет работал адвокатом, преподавателем, юрисконсультом. Перешел в Верховный суд из Николаева в 2016 году, возглавил ВС Украины в конце 2021 года. Князев «хвастался» контактами с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и генпрокурором Андреем Костиным, утверждают источники «Украинской правды»

Глава Верховного суда Украины, по версии следствия, организовал преступную схему с участием других судей: они получали взятки за положительные решения по различным процессам как в Верховном суде, так и в других судах страны. Посредником между ними выступало киевское адвокатское бюро «Горецкий и партнеры», задержан его владелец, адвокат Олег Горецкий.

В марте следователи выяснили, что с бюро «Горецкий и партнеры» контактировали представители миллиардера Константина Жеваго. Верховный суд вынес решение по Жеваго 19 апреля, после чего в суд двумя траншами 3 и 15 мая передали 2,7 миллиона долларов. Между судьями, по версии следствия, распределили 1,8 миллиона долларов, еще 900 тысяч получили посредники. Жеваго отрицал причастность к взятке и называл решение суда юридически выверенным.

У 18 судей Верховного суда Украины прошли обыски. Следственные действия провели без необходимых постановлений судов. «Украинская правда» отмечает, что такая процедура возможна, если нужно реагировать мгновенно. Источник издания назвал это вынужденной мерой, чтобы не допустить утечки информации. Судьи согласились сотрудничать со следствием.

По версии следствия, Князев и участники преступной группы пытались влиять на выборы членов Высшей квалификационной комиссии судей, говорил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Конкурс в комиссию, формирующую судебный корпус Украины, должен завершиться в мае. Следствие считает, что члены преступной группы выбирали кандидатов в комиссию, ставя плюсы и минусы на списках с именами. Никаких подозрений Всеволоду Князеву на этот счет не выдвигали.