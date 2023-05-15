«Украинская правда»: главу Верховного суда Украины задержали при получении взятки почти в три миллиона долларов

Глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев задержан при получении взятки в размере порядка трех миллионов долларов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко также подтверждает эту информацию. По его сведениям, размер взятки составил 2,7 миллиона долларов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) без подробностей отчитались о том, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда».

Ведомство лишь опубликовало фото, на котором видны разложенные на диване пачки с долларовыми купюрами.

Источники издания «Страна» утверждают, что Князев получил взятку от миллиардера и бывшего депутата Верховный рады Константина Жеваго. Власти Украины расследуют дело о банкротстве его банка «Финансы и кредит» и добиваются экстрадиции бизнесмена из Франции.

Собеседники «Страны» сообщают, что в общей сложности обыски сейчас идут у 18 судей Верховного суда Украины.