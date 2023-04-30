Еще только конец апреля, а в Испании температура уже выше 38 градусов Метеорологи удивлены происходящим, а власти опасаются лесных пожаров и дефицита воды

Гость фестиваля-ярмарки Feria de Abril в Севилье умывается холодной водой, 27 апреля 2023 года Santi Donaire / AP / Scanpix / LETA

В четверг, 27 апреля, Государственное метеорологическое агентство Испании сообщило об историческом температурном для второго месяца весны: в Кордове, городе в регионе Андалусия на юге страны, воздух прогрелся до 38,8 градуса Цельсия.

Аномальная жара установилась и в других областях Испании — на 7-11 градусов Цельсия выше климатической нормы. В Мадриде, где температура приблизилась к 38 градусам, были закрыты школы, в Каталонии из-за жары и начавшейся еще до нее засухи перекрыли ирригационный канал, от которого зависит орошение 50-70 тысяч гектаров сельхозземель, в Севилье полиция инициировала расследование гибели лошади, возившей по городу туристов, — предположительно, из-за теплового удара.

«Ситуация экстраординарная. Мы сами удивлены тем, что происходит», — констатировал в эфире испанского телевидения представитель метеорологической службы Каэтано Торрес. В официальном сообщении ведомства отмечалось, что причина аномалии — в приходе в Испанию «очень теплой и сухой воздушной массы из Северной Африки». Жара продержится еще как минимум несколько дней, предупредили метеорологи.

«Мы ожидали, что такая температура установится в конце мая или июне. Но теперь каждый год жара наступает раньше, чем за год до этого», — заявил в интервью The New York Times житель Кордовы Мануэль Суарес Фернандес, работающий в пабе на набережной реки Гвадалквивир. По его словам, никто из горожан не выходит на улицы после полудня, чтобы избежать пиковых температур: «Люди закрываются дома, запасают воду и выходят только ближе к ночи».

В Мадриде местные власти сосредоточили свое внимание на помощи в преодолении жары медицинским учреждениям и школам: чиновники в первую очередь следят за тем, чтобы там качественно и бесперебойно работали системы кондиционирования. Также в городе раньше запланированной даты заработали открытые общественные бассейны (обычно они начинают принимать посетителей в середине мая) и стало более интенсивным движение общественного транспорта — чтобы избежать скоплений людей в пик жаркой погоды. Всех мадридцев мэрия просит обильно пить воду и помогать уязвимым категориям населения — прежде всего пожилым людям и детям.

В Севилье, одном из крупнейших городов юга Испании, апрельская жара совпала с традиционной местной ярмаркой Feria de Abril — крупным праздником, который начинается спустя две недели после и привлекает сотни тысяч туристов. Чтобы справиться с увеличением количества потенциальных пациентов, севильские больницы на этот период вывели на работу дополнительный персонал. Многим гостям вместо участия в праздничных мероприятиях при этом приходится прятаться в тени от изнуряющей жары, следует из репортажа местного телевидения.

Подробно об аномальной жаре в Европе летом 2022-го

В Европе экстремальная жара и сильные лесные пожары. Погибли сотни людей В Испании температура воздуха +45, в Португалии +47

Подробно об аномальной жаре в Европе летом 2022-го

В Европе экстремальная жара и сильные лесные пожары. Погибли сотни людей В Испании температура воздуха +45, в Португалии +47

Экстремальная жара в апреле 2023 года затронула не только Испанию, но и соседние Марокко, Алжир и Португалию. Ученый-климатолог Максимилиано Эррера, который специализируется на отслеживании температурных пиков по всему миру, отметил в разговоре с NY Times: «Такой масштаб аномалии чрезвычайно редок для такого большого пространства и такого длительного периода. Сотни метеорологических станций фиксируют рекорды с превышением предыдущих максимумов порой более чем на пять градусов Цельсия сразу, некоторые — даже рекорды, бьющие все исторические значения, зафиксированные в традиционно более теплом мае». И хотя каждый конкретный температурный рекорд может оказаться единичной аномалией, у Эрреры и его коллег-ученых нет сомнений в том, что волны экстремально теплой погоды по всей планете становятся все более жаркими, частыми и длительными.

Испания особенно уязвима перед угрозой повышения температуры. Согласно свежему исследованию Политехнического университета Каталонии, жаркая погода летом в стране в последние годы в среднем устанавливается на период на пять недель дольше, чем в начале 1980-х. А 2022 год стал самым жарким за всю историю испанских метеонаблюдений (с 1950-х годов). Тогда от высоких температур вместе с Испанией страдала и значительная часть Европы — эксперты оценили число смертей, напрямую или косвенно связанных с аномальной погодой, в разных странах региона в 20 тысяч.

Нынешняя аномалия может ухудшить и без того близкую к критической ситуацию с недостатком пресной воды. Резервуары с ее запасами сегодня заполнены на половину от своего объема — таков результат 30 подряд месяцев с уровнем осадков ниже нормы (в апреле и вовсе выпало лишь 25% осадков от нормы). По словам климатолога Эрреры, жара и засуха уже в этом году могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству Испании, а в среднесрочной перспективе — привести к перебоям в водоснабжении в масштабах всей страны.

В этом году засушливая погода уже привела к потере урожая зерновых на территории в 3,5 миллиона гектаров, следует из недавнего отчета отраслевой организации испанских фермеров. Министр сельского хозяйства страны Луис Планас уже запросил у Евросоюза финансовую поддержку для владельцев местных сельхозземель, пострадавших от стихии, сославшись на «исключительные обстоятельства».

Еще одно опасное последствие засухи и высокой температуры — растущий риск лесных пожаров. Прошлым летом огонь в Испании затронул рекордные 303,5 тысячи гектаров и оставил без жилья тысячи людей. В этом году первые крупные возгорания уже начались.

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