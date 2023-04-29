Телеканал «Россия 1» показал кадры из Умани, где российская ракета попала в жилой дом. И заявил, что так «украинские боевики» обстреляли Донбасс

Разрушенный дом в Умани. 29 апреля 2023 года Roman Pilipey / Getty Images

Телеканал «Россия 1» сообщил об обстреле Донбасса украинскими военными, сопроводив свой репортаж кадрами девятиэтажного дома в Умани, в который 28 апреля попала российская ракета. Внимание на это обратило «Настоящее время».

В частности, ведущий заявил, что «украинские боевики» в ночь на 28 обстреляли Донбасс. По его словам, под обстрел попали села Никольское и Яковлевка, а также город Ясиноватая, по которому якобы выступили больше 20 снарядов (в ночь, когда российская ракета попала в дом в Умани, Россия выпустила 23 ракеты).

В свою очередь Astra отмечает, что подобное уже происходило — ранее в телеграм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева появилось видео пострадавшей жительницы разрушенного дома в Умани, которое Соловьев сопроводил словам «жестокие обстрелы Донбасса».

Разбор завалов в Умани завершился 29 апреля. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате попадания ракеты в жилой дом погибли 23 человека, в том числе шесть детей. Еще две женщины числятся пропавшими без вести. Из-под завалов спасли 17 человек.

В Москве после случившегося россияне стали приносить цветы к памятнику Лесе Украинке в память о мирных жителях, погибших в ночь на 28 апреля. Такие же стихийные мемориалы возникли в России. В январе такие же мемориалы, в том числе у памятника Лесе Украинке в Москве, возникли после ракетного удара по девятиэтажному дому в Днепре. Тогда погибли 45 человек.

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