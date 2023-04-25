Пастор из Кении основал культ, последователи которого отказывались от пищи. Он обещал, что так они «встретятся с Иисусом» Найдены тела 83 умерших

Спасатели несут истощенного ребенка, ставшего жертвой последователей пастора Пола Маккензи. Кения, 24 апреля 2023 года Reuters / Scanpix / LETA

Полиция Кении обнаружила десятки могил в лесу Шакахола, расположенном на востоке страны. 21 апреля была начата эксгумация. За три дня, преимущественно из братских могил, были извлечены тела 73 человек, а потом еще 10. Местное издание The Star пишет, что среди погибших много детей.

Следствие полагает, что все погибшие были членами культа, возглавляемого пастором Полом Маккензи, который проповедовал ритуальный отказ от пищи. По данным «Би-би-си», пастор объявил, что скоро грядет конец света, и призвал своих последователей голодать до смерти, обещая им, что так они смогут «встретиться с Иисусом».

Как сообщает The Star, пастор вместе со своими последователями поселился в лесу Шакахола в 2019 году. Между ними и ближайшим городом сначала поддерживалось активное сообщение — последователи Маккензи регулярно ездили в город за продуктами, а отвозили их местные таксисты.

Однако в 2022 году ситуация начала меняться. Как рассказал журналистам местный житель по имени Джефф, члены культа закрыли свое поселение для окружающих, а в начале 2023 года стали проявлять враждебность и даже начали блокировать проезд по главной дороге, пролегающей через лес. По его словам, в марте местные жители узнали, что члены культа начали умирать.

Мы получали сообщения о людях, страдающих от недоедания. Они умирали один за другим.

Полиция в ходе расследования начала осматривать территорию площадью около трех квадратных километров. С начала поисков были найдены 30 выживших. Некоторые из них отказались от помощи. Глава правозащитной организации Haki Africa Хусейн Халид рассказал, что 23 апреля нашли женщину возрастом около 20 лет. «Когда мы попытались оказать ей первую помощь и дать глоток воды с глюкозой, она отказалась. Она закрыла рот и дала понять, что не хочет никакой помощи», — цитирует «Би-би-си» слова Халида.

Также был найден 40-летний мужчина. «Он сказал, что его не надо спасать, что он в здравом уме и знает, что делает, и что его нужно оставить в покое. Он даже назвал нас врагами, которые мешают ему попасть в рай», — рассказал Халид. Он добавил, что всех выживших доставили в больницу.

Пастора Пола Маккензи задержали 15 апреля — после того, как были найдены тела четырех человек, которые, по данным следствия, умерли из-за отказа от пищи. The Guardian отмечает, что месяцем ранее пастора тоже задерживали, но тогда его отпустили под залог. Причиной задержания, пишет газета, тогда стала смерть двух детей, родители которых состояли в культе.

Маккензи заявил полиции, что на «встречу с Иисусом» отправились больше тысячи человек. Правозащитники считают, что в братских могилах находятся около 150 тел, передает «Би-би-си». Кенийское общество Красного Креста сообщило, что пропавшими без вести числятся не менее 213 членов культа. Около половины из них — несовершеннолетние. К лесу Шакахола съезжаются родственники последователей Маккензи, которые надеются найти своих близких.

Президент Кении Уильям Руто заявил, что пастор Пол Маккензи — преступник, которого надо отправить в тюрьму.

«То, что мы наблюдаем, сродни терроризму. Не имеет никакого значения, что Маккензи притворяется пастором, на самом деле он страшный преступник. Террористы используют религию, чтобы оправдать свои отвратительные действия. Такие люди, как Маккензи, используют религию, чтобы делать то же самое… Такие люди, как Маккензи и все другие террористы и преступники, не принадлежат ни к какой религии, им место в тюрьме», — заявил президент Кении.

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