Разрушенный дом в Хартуме, где идут боевые столкновения между армией Судана и военизированной группировкой RSF. 17 апреля 2023 года Reuters / Scanpix / LETA

ЧВК Вагнера поставляла Силам быстрого реагирования Судана ракеты, чтобы помочь им в противостоянии с регулярной армией страны. Об этом пишет CNN со ссылкой на суданские и региональные дипломатические источники. Эта информация подтверждается спутниковыми снимками, которые показали активность на базах «вагнеровцев» на границе с Ливией, где территорию контролирует поддерживаемый ЧВК генерал Халифа Хафтар. Вооруженные столкновения между RSF и армией начались 15 апреля и продолжаются до сих пор, сотни человек погибли.

Вооруженные столкновения между RSF и армией в столице Судана Хартуме начались утром 15 апреля. Стрельба была слышна в районе штаб-квартиры армии Судана и Минобороны, а также на севере столицы, где расположен президентский дворец. RSF обвинила суданскую армию в попытке госпереворота, армия Судана заявила, что группировка атаковала государственные и стратегические объекты. По данным на 21 апреля, в результате столкновений погибли от 400 до 600 человек, еще 3,5 тысячи получили ранения. Столкновения между военизированной группировкой и армией продолжаются, несмотря на наступление праздника Ураза-Байрам, сообщает Reuters. В разных районах столицы была слышна стрельба.

Журналисты CNN совместно с проектом All Eyes on Wagner проанализировали спутниковые снимки, которые показали, как российский транспортный самолет Ил-76 курсировал между двумя ливийскими авиабазами, контролируемыми Хафтаром и используемыми ЧВК Вагнера.

Количество полетов самолета увеличилось за два дня до начала столкновений в Судане и продолжалось как минимум до 19 апреля. 13 апреля самолет вылетел с авиабазы Хафтара «Хадим» в сирийский город Латакия, где расположена российская авиабаза. На следующий день он вернулся в «Хадим», но спустя день отправился на другую базу Хафтара в ливийской Джуфре. Он находился в «изолированном месте» в день, когда начался конфликт в Судане.

18 апреля самолет вернулся в Латакию, после чего снова вылетел в Хадим и Джуфру. «Согласно суданским и региональным источникам, в тот день Россия передала ракеты класса „земля-воздух“ ополченцам [лидера RSF Мохамеда Хамдана] Дагало на северо-западе Судана», — говорится в публикации CNN.

В RSF отрицают получение помощи от России и Ливии. Ни Хафтар, ни основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин на просьбу CNN о комментарии не ответили.

СМИ неоднократно писали о бизнес-интересах Пригожина в странах Африки, в том числе в Судане. В апреле 2019 года сообщалось, что структуры бизнесмена пытались помочь спасти режим суданского президента Омара аль-Башира. В июле 2022 года CNN выпустил расследование об усилении связей между Москвой и руководством Судана. Издание со ссылкой на американских чиновников писало, что Россия активно поддержала военный переворот 2021 года, который позволил укрепить власть военных. В обмен на это нынешний режим в Судане позволяет беспрепятственно вывозить золото из страны в обход установленных правил.

С 2021 года Суданом руководит состоящий из генералов переходный суверенный совет. В него, в частности, входят глава вооруженных сил страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало. В 2019 году армия и RSF совершили военный переворот в стране и отстранили от власти Омара аль-Башира, управлявшего Суданом 30 лет. Еще через два года в Судане снова произошел переворот при участии RSF и регулярной армии, в результате которого от власти отстранили переходное гражданское правительство.

Как пишет «Би-би-си», конфликт Дагало и аль-Бурхана, приведший к боевым столкновениям в апреле 2023 года, произошел из-за плана по включению сил RSF (численностью около 100 тысяч человек) в состав регулярной армии (RSF отказывается выполнять это требование) и споров о том, кто возглавит армию после этого.

Читайте также

В Судане — попытка военного переворота Между армией и военизированной провластной группировкой произошли столкновения. Над столицей летают истребители

Читайте также

В Судане — попытка военного переворота Между армией и военизированной провластной группировкой произошли столкновения. Над столицей летают истребители