«Он не заслуживает тюрьмы. Он рассчитался с обществом. Вот и все, конец истории» Жена Романа Полански взяла интервью у Саманты Геймер, в изнасиловании которой обвиняют режиссера (ей тогда было 13 лет)

Бывшая модель Саманта Геймер, в изнасиловании которой обвиняют Романа Полански, дала интервью жене режиссера — актрисе Эмманюэль Сенье. Интервью опубликовало французское издание Le Point. Саманта Геймер рассказала, что никогда не считала себя жертвой, а также скептически отозвалась о движении #MeToo и современном феминизме. Вот главное из этого интервью.

Роман Полански в 1977 году был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Гейли (позднее сменила фамилию на Геймер) в Лос-Анджелесе. По версии следствия, Полански напоил ее шампанским и дал наркотическое вещество, а потом принудил к сексу. После ареста и предъявления обвинений Полански признал себя виновным, чтобы смягчить обвинение. Когда оказалось, что ему грозит реальный срок, Полански бежал из США в Европу. В 2009 году режиссера задержали в Швейцарии по требованию США, однако через год местные власти отказали в экстрадиции Полански. Впоследствии Саманта Гейли несколько раз просила американский суд снять обвинения с режиссера. Последнее ее прошение отклонили в 2017 году.

Об уголовном преследовании Романа Полански

Попытка экстрадиции [из Швейцарии в США] и тот факт, что Романа вот так арестовали — это было так неправильно, лживо и несправедливо. Все уже должны понимать, что Роман понес свое наказание. Которое было… долгим, если хотите знать мое мнение. Я не хотела, чтобы он попал в тюрьму, но он попал, и этого было достаточно. Он рассчитался с обществом. Вот и все, конец истории. Тот, кто думает, что он заслуживает тюрьмы, ошибается.

О сексе с Романом Полански

Поясню: то, что случилось у меня с Полански, никогда не имело для меня большого значения. Я даже не знала, что это незаконно, что кого-то могут за это арестовать. Со мной все хорошо, со мной и тогда все было хорошо. То, что между нами тогда произошло, давит на меня, поскольку приходится постоянно повторять, что ничего страшного не случилось.

Меня больше травмировало то, что . Но люди не хотят этого слышать. Я действительно ненавижу то, что все эти люди пытаются навязать мне свое мнение, свое возмущение. Разве я не могу быть просто в порядке? Но нет, они считают, что я не могу быть в порядке, что ты не можешь быть в порядке. Мы оба должны быть такими, какими нас хотят видеть люди. И все они хотят верить, что ты живешь с монстром, что явно не соответствует действительности.

В то время, даже будучи подростками, мы были уже взрослыми. Тогда куча девочек-подростков мечтала оказаться в доме Джека Николсона, чтобы заняться сексом с первым парнем, до которого они смогут добраться.

Об образе жизни 50 лет назад

Людям, которые не жили в 1970-1980 годах, мучительно трудно объяснить тот образ жизни. Даже пытаться — пустая трата времени. Как только ты начинаешь рассказывать о том, что творилось в то время, люди смотрят на тебя так, как будто ты только что совершил посадку на Марс. Тогда секс был и развлечением, и частью работы. Им занимались, если хотели хорошо провести время, или по любой другой другой причине. В этом не было ничего сакрального или неправильного. Это был просто вид деятельности. А сегодня кажется, будто женское желание было отвергнуто как таковое. И это грустно. Особенно для молодых женщин. Мне очень сложно представить себя молодой девушкой, взрослеющей в наше время. Мне это кажется ужасным.

О журналистах, которые писали о ней

[Они хотели] использовать чужую боль в своих интересах. Все, что они делали, не было связано со мной. Люди говорили, что действовали во имя справедливости или потому, что поддерживали меня, но это было противоположно тому, чего я хотела, и всему тому, о чем я говорю и чего хочу.

Больше всего на свете я ненавижу то, как люди продолжают рассказывать мою историю. И при этом воображают, что поддерживают хорошее дело. Мы все знаем, что произошло, поверьте мне. Но никто не думает и секунды, прежде чем открыть свой большой рот.

Сегодня женская боль ценится, и на ней построена целая индустрия, которая эксплуатирует страдания. Я через это прошла и видела несметное число людей, подходивших ко мне с лучшими намерениями и говоривших мне: «Давай, говори, публика хочет знать, они хотят знать правду». Однако правда заключалась в том, что они думали только о своей карьере. Они делают это не потому, что это для женщин, а потому, что [такие истории] наберут хорошую аудиторию. На многих шоу репортеры как бы говорят: «Ты через многое прошла, не так ли? А теперь садись, я хочу, чтобы ты еще немного помучилась».

О движении #MeToo

Я думаю, что в движении #MeToo есть много хорошего, но когда дело доходит до того, что боль конкретного человека выносят на всеобщее обозрение… Это нехорошо. Это не лучший способ помочь. В то же время женщинам всегда внушают, что они не смогут преодолеть это. Им никогда не говорят: «Встань, переверни страницу, двигайся дальше». Напротив, им говорят, что они навечно останутся искалеченными. И я не думаю, что женщинами может как-то помочь, если они откопают свои страдания и выставят их напоказ. Это только навредит.

О других женщинах, обвинявших Романа Полански

Если бы у кого-то было что сказать о Романе, то 1977 год был удачным моментом. Я имею в виду, чтобы помочь мне. Потому что я боролась за свою жизнь, знаете ли. Тогда все на нас с мамой нападали, и никто, абсолютно никто не подошел ко мне и не сказал: «Эй, знаешь что? Я думаю, что ты говоришь правду, потому что со мной произошло почти то же самое». И дело не в том, что эта история была конфиденциальной, все знали, что происходило — это было в газетах всего мира! Но нет, никто, ни одна из женщин, которые сегодня утверждают, что у них были проблемы с Романом, не удосужились тогда связаться со мной. Ни одна из них не была готова помочь мне в то время. И теперь, спустя десятилетия, они говорят, что у них вдруг возникла острая потребность все рассказать?

О феминизме

[В 1970-1980 годах] феминизм был совсем другим. Тогда речь шла о том, чтобы быть сильными, о том, чтобы быть равными. А равенство — это не только иметь возможности, но также и переносить удары, как и все остальные. Это не был феминизм привилегий и защиты. Это был феминизм, который говорил: «Давай, подними голову, пошевеливайся, ты справишься с этой работой, а если кто-то будет с тобой груб, ну так стисни зубы! Хотела быть частью мира? Отличные новости, мир дерьмовый, а нытье не сойдет тебе с рук». Сегодняшний феминизм не такой. Я не вижу ничего феминистского в том, чтобы кричать, что ты жертва. Это феминизм, который говорит, что женщины слабые, что я слабая.

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