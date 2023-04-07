В российском суде впервые слушают дело украинского военного Морпеха, попавшего в плен под Мариуполем, обвинили в убийстве мирного жителя из «ненависти к приверженцам „русского мира“»

Украинский военнослужащий Антон Чередник в зале Южного окружного военного суда. 4 апреля 2023 года EPA / Scanpix / LETA

4 апреля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать первое в России уголовное дело против украинского военнослужащего об убийстве мирного жителя: морпеха ВСУ Антона Чередника обвиняют в том, что он застрелил жителя поселка Мирное под Мариуполем Александра Пискунова. До этого подобные дела слушались судами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Украинское издание «Ґрати» рассказало о деле Чередника и о том, как прошло первое заседание суда. «Медуза» пересказала этот текст.

44-летний Антон Чередник родился в Днепре и жил в Кривом Роге. В 2016 году он вступил в ряды Вооруженных сил Украины в качестве добровольца. Его зачислили в 501-й отдельный батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Сначала он служил в Запорожской области, где, по версии российского следствия, принимал участие в военных действиях против вооруженных сил ДНР в составе десантно-штурмовой роты своего батальона. В 2017 году его роту перебросили в Донецкую область.

К апрелю 2022 года, когда Чередник попал в российский плен, он служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты в звании старшего сержанта. В ходе заседания суда представительница российской прокуратуры Ирина Напалко не рассказала, как морпех попал в плен. «Ґрати» предполагает, что Чередник был захвачен под Мариуполем с другими бойцами 501-го батальона, которые попали в окружение и не смогли отойти к заводу «Азовсталь», где тогда держали оборону полк и другие защитники города.

Согласно материалам дела, украинский морпех еще при задержании подтвердил, что застрелил мирного жителя. Позже в плену его несколько раз допрашивали на камеру. В этих видео Чередник также признавал, что совершил убийство, но сообщал разные детали случившегося. Обстоятельства записи этих видео неизвестны. Также неизвестно, был ли у морпеха в тот момент адвокат.

Один из таких роликов опубликовал телеканал RT. На записи морпех с трудом рассказывает об обстоятельствах убийства: «Шли два парня, на приказ остановиться они сначала не хотели, но затем остановились. Я спросил одного из них три раза, [что такое] „паляница“? Он не ответил мне. Я его застрелил. Второй [сказал], что „паляница“ — это хлеб. Я его отпустил».

В другом видео Чередник сообщил, что Пискунов ответил на вопрос о палянице, но затем резко дернулся, из-за чего морпех выстрелил. Третью запись опубликовал Следственный комитет России. В этом ролике морпех рассказывает, что выстрелил в Пискунова после обыска. На вопрос следователя, были ли у Чередника «объективные причины производить выстрел», обвиняемый ответил: «Нет, не было». Убийство он объяснил тем, что «состояние было такое на тот момент». При этом, как отмечает «Ґрати», в ролике видны склейки.

Следственный комитет Российской Федерации

Российское следствие предъявило украинскому морпеху обвинения по четырем уголовным статьям: о насильственном захвате власти (статья 278), жестоком обращении с гражданскими (часть 1 ), убийстве (часть 2 статьи 105) и прохождении обучения для террористической деятельности (статья 205.3).

Изначально его обвиняли по Уголовного кодекса самопровозглашенной ДНР, но после аннексии региона и других оккупированных территорий Украины осенью 2022 года обвинение переквалифицировали в соответствии с законами России.

Всего по делу проходят трое потерпевших, которые не присутствовали на первом заседании суда. В ходе слушаний обвинение также намерено допросить восемь свидетелей.

На первом заседании прокурор Ирина Напалко представила версию обвинения. Согласно ей, в 2014–2016 годах у Чередника «возник преступный умысел» — обучиться военному делу, чтобы сражаться «против формирований ДНР» и таким образом осуществить «насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя» в регионе.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину морпеха направили служить в Мариуполь, который, по версии обвинения, был территорией ДНР, «временно оккупированной Украиной». Там Чередник занимался патрулированием местности.

27 марта украинский военный вместе с сослуживцем остановили двух человек — местных жителей Александра Пискунова и Сергея Поцелуева (признан потерпевшим), следует из версии обвинения. По данным прокуратуры, морпех приказал Пискунову и Поцелуеву лечь на землю, а затем потребовал от Пискунова встать и снять одежду. Тот послушался.

После чего Чередник «отвел Пискунова в сторону с целью проверки национальной принадлежности последнего». Эта проверка, по версии прокуратуры, заключалась в вопросе, что на украинском языке значит слово «паляниця». Пискунов ответил, что не знает, поэтому Чередник, заявила прокурор, счел мирного жителя «приверженцем „русского мира“».

«На фоне ненависти к представителям русской национальности, приверженцам „русского мира“ и лицам, поддерживающим суверенитет Донецкой народной республики, [у Чередника] возник преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти Пискунову с использованием имеющегося у него огнестрельного оружия — автомата системы „Калашников“», — зачитала обвинительное заключение Непалко.

Затем, сочло обвинение, морпех застрелил Пискунова а его спутник — Поцелуев — при этом сбежал. Тело мирного жителя кто-то похоронил на месте убийства, где его обнаружили российские следователи. Версию прокуратуры подтверждают показания одной из свидетельниц по фамилии Костромина. При этом, отмечают «Ґрати», кто это такая и как она наблюдала убийство, в обвинительном заключении не говорится.

Сам морпех в ходе заседания суда признал вину лишь частично — только в убийстве. Адвокат Чередника по назначению Владимир Бакулов рассказал, что в ходе предварительного следствия украинский военный «в полном объеме признавал себя виновным», но затем изменил позицию. Бакулов собирается встретиться с украинским морпехом в следственном изоляторе, чтобы прояснить его позицию.