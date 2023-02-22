В России в суд поступило первое дело против украинского военного, которого обвиняют в применении запрещенных методов ведения войны

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону получил от следствия материалы уголовного дела в отношении украинского военнослужащего Антона Чередника, которого обвиняют по статьям о насильственном захвате власти и применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщает ТАСС.

По версии российского следствия, военнослужащий ВСУ в марте 2022 года убил мирного жителя в поселке Мирном города Мариуполя. Череднику также предъявили обвинения по статьям об убийстве и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

В пресс-службе суда заявили агентству, что это первое в России подобное уголовное дело. Суд в ближайшее время назначит его к рассмотрению.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил 20 февраля в интервью ТАСС, что в России по статье (применение запрещенных средств и методов ведения войны) ведут следствие в отношении 680 человек. Обвинения предъявили 403 людям, в том числе 188 — очно. Расследование 138 уголовных дел, по словам Бастрыкина, завершено.