Израиль нанес авиаудары по Ливану и сектору Газа в ответ на обстрел своей территории Все стороны конфликта уверяют, что не хотят его обострения. Но оно продолжается уже три дня

Взрывы в секторе Газа Yousef Masoud / AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 7 апреля Израиль нанес авиаудары по югу Ливана и по сектору Газа в ответ на обстрелы своей территории. Силы атаковали три инфраструктурных объекта на юге Ливана и более 10 военных объектов в секторе Газа. Массированный ракетный удар с территории Ливана был нанесен днем 6 апреля, были выпущены не менее 30 ракет, несколько человек пострадали; позднее вечером и ночью еще несколько десятков ракет были выпущены из сектора Газа. Правительство Ливана осудило обстрел израильской территории, а также пообещало пожаловаться в Совбез ООН на Израиль из-за ответных обстрелов своей территории.

Днем 7 апреля на Западном Берегу были убиты две израильтянки. Это произошло недалеко от израильского поселения Хамра. По данным израильской полиции, палестинцы обстреляли автомобиль, в котором находились три женщины, всего по нему было выпущено около 20 пуль. Нападавшим удалось скрыться, военнослужащие ЦАХАЛ организовали в близлежащих районах дополнительные блок-посты для их поиска. Ни одна из крупных радикальных палестинских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Израиль привел армию в повышенную готовность. ЦАХАЛ объявил о вызове резервистов в противовоздушную оборону и ВВС. На севере и на юге страны были развернуты дополнительные подразделения пехоты и артиллерии, чтобы оперативно «реагировать на нештатные ситуации и попытки причинить вред мирным жителям».

Стороны конфликта заявляют, что не хотят дальнейшей эскалации. Утром 7 апреля арабское издание «Аль-Джадид» со ссылкой на источники в Египте, при посредничестве которого стороны поддерживают контакты, сообщило, что ни ХАМАС, ни Израиль «не выражают реального стремления усугублять конфронтацию». Представительство миротворческих сил в Ливане также сообщило, что правительство этой страны не заинтересовано в конфликте. В то же время в самом Израиле сдержанная позиция правительства подверглась критике со стороны властей некоторых городов, находящихся вблизи границы с сектором Газа: излишне мягкий, по их мнению, ответ на обстрелы может быть воспринят палестинскими экстремистами как признак слабости и сигнал к дальнейшим действиям.

Конфликт обострился 5 апреля. Тогда израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса, где забаррикадировались палестинцы, которые, по утверждению полицейских, якобы планировали беспорядки. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ответ ее забрасывали камнями. Новый конфликт пришелся на празднование Песаха у евреев и священный месяц Рамадан у мусульман. СМИ писали, что палестинцы забаррикадировались в мечети в ответ на призывы израильских ультраправых провести на Храмовой горе ритуальное жертвоприношение.

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