Дональд Трамп предстал перед судом в Нью-Йорке. Его обвинили в незаконных выплатах порноактрисе

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Суд Манхэттена огласил уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Он стал первым в истории страны бывшим или действующим главой государства, официально обвиненным в суде.

4 апреля Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена и был формально взят под арест для прохождения стандартных юридических процедур.

Отправляясь в суд, Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Это кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке».

Перед зданием суда собрались многочисленные сторонники и противники бывшего президента. В Белом доме заявляли, что готовы к возможным волнениям в связи с ожидающимся арестом Трампа, но добавили, что судебный процесс не является предметом внимания для действующего президента США Джо Байдена.

После прибытия в офис прокурора у Трампа сняли отпечатки пальцев, но его не стали заключать в наручники и фотографировать в анфас и профиль как подозреваемого в преступлении. После этого он вместе с адвокатами предстал перед судом, который зачитал ему 34 пункта обвинения. Трамп заявил, что не признает своей вины ни по одному из них. Судья не стал избирать меру пресечения для бывшего президента, после чего тот покинул здание суда.

Согласно обвинительному заключению, которое распространила прокуратура Манхэттена, Дональд Трамп был причастен к сговору с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года. По версии прокуратуры, он был соучастником незаконного плана по сокрытию информации, которая могла повредить его избирательной кампании.

В частности, Трампу вменяют выплату 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая согласилась не раскрывать перед выборами компроментирующую информацию о своей сексуальной связи с кандидатом в президенты. Деньги актрисе передал адвокат Трампа Майкл Коэн, а затем получил возмещение от компании Trump Organization и ее главы. В 2018 году Коэна уже приговорили к трем годам тюрьмы по этому делу.

В обвинительном заключении утверждается, что Трамп давал указание Коэну как можно дольше затягивать с выплатой Дэниэлс и постараться дождаться окончания выборов, чтобы вообще не платить, поскольку после них история перестанет играть значение, даже если станет достоянием общественности. Ожидается, что Сторми Дэниэлс выступит на суде в качестве свидетеля.

Как отмечается, все пункты обвинения касаются финансовой документации Trump Organization за 2017 год. По версии прокуроров, Трамп неоднократно делал ложные записи в деловых документах своей компании.

«Каждый чек был обработан Trump Organization, и каждый чек был замаскирован под оплату юридических услуг, оказанных в определенном месяце 2017 года в соответствии с соглашением. Записи о платежах были фальшивыми. На самом деле не было никакого соглашения, и адвокату не платили за юридические услуги, оказанные в 2017 году», — говорится в заключении.

Адвокат Трампа Тодд Бланш после заседания заявил, что его клиент «разочарован» и «расстроен». Защитник считает, что бывший президент подвергается политическому преследованию.

Все обвинения против Трампа относятся к преступлениям класса E, что является низшей категорией тяжких преступлений в штате Нью-Йорк. По каждому пункту обвинения Трампу может грозить до четырех лет лишения свободы.

Следующее очное слушание по делу назначено на 4 декабря в Нью-Йорке.