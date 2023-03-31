Актриса Гвинет Пэлтроу выиграла суд у 76-летнего окулиста, который обвинял ее в столкновении на лыжном курорте Процесс сравнили с сериалом «Белый лотос», высмеивающим жизнь богатых людей

Гвинет Пэлтроу и Терри Сандерсон (слева) в суде Rick Bowmer-Pool / Getty Images / AFP / Scanpiх / LETA

Присяжные суда штата Юта признали актрису Гвинет Пэлтроу невиновной в деле о столкновении на лыжном курорте в 2016 году. Ей назначили компенсацию в один доллар, которую она требовала по встречному иску.

Инцидент произошел на лыжном курорте Deer Valley в городе в штате Юта. Катаясь на лыжах, актриса столкнулась с 76-летним Терри Сандерсоном, офтальмологом на пенсии. Через три года мужчина подал на Пэлтроу в суд, потребовав миллион долларов компенсации. По его словам, актриса «бесконтрольно» каталась на лыжах и «сбила его с ног». В результате Сандерсон получил черепно-мозговую травму, перелом четырех ребер и другие травмы. После столкновения актриса, по словам Сандерсона, «встала, развернулась и поехала дальше», оставив его лежать на снегу.

Хотя изначально пострадавший требовал миллион долларов компенсации, затем он снизил требования до 300 тысяч долларов. По его словам, травмы повлияли на его здоровье — и он перестал получать удовольствие от некоторых вещей в жизни, например дегустации вин.

Пэлтроу отрицала свою вину в «аварии». По ее словам, Сандерсон врезался в нее сзади на лыжах. При этом в какой-то момент она подумала, что подверглась сексуальному домогательству. «Ко мне прижималось чье-то тело, и раздался очень странный хрюкающий звук. Мой мозг пытался осмыслить происходящее. Я подумала, это что, розыгрыш? Или кто-то делает что-то извращенное?» — рассказывала актриса. При этом она добавила, что не обвиняет Сандерсона в домогательствах.

По мнению Пэлтроу, иск Сандерсона — попытка эксплуатировать ее популярность. Она подала встречный иск, потребовав «символической» компенсации в один доллар и возмещение затрат на услуги адвокатов.

Как пишет Associated Press, адвокаты Пэлтроу вызвали для дачи показаний рентгенолога, невролога и нейропсихолога — все они утверждали, что когнитивные способности Сандерсона начали ухудшаться за годы до аварии с Пэлтроу и связаны с его возрастом. Защита актрисы также показала суду и присяжным две анимационные реконструкции произошедшего, якобы доказывающие виновность Сандерсона. Однако судья сказал присяжным, что эти видео не могут считаться доказательствами.

Адвокаты Сандерсона допрашивали Пэлтроу о выставленном в день «аварии» счете в 8890 долларов лыжным инструкторам (для четырех сопровождавших ее детей), а также о ее решении уйти со склона после инцидента на массаж. По словам юристов, несчастный случай вынудил Сандерсона отдалиться от друзей и семьи. Они также вызвали для дачи показаний бывшую девушку Сандерсона, которая рассказала, как испортились их отношения, потому что у него «не осталось радости в жизни».

Присяжные совещались чуть более двух часов и признали Сандерсона полностью виновным в аварии. Они присудили актрисе компенсацию в один доллар, как она и просила. После вердикта Пэлтроу подошла к Сандерсону и сказала: «Я желаю вам всего наилучшего». Он ей ответил: «Спасибо, дорогая».

Гвинет Пэлтроу закрывает лицо синим блокнотом, выходя из зала суда Rick Bowmer-Pool / Getty Images

AP отмечает, что судебный процесс Пэлтроу и Сандерсона стал крупнейшим разбирательством с участием знаменитостей после суда актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд в 2022 году. В ходе судебных заседаний адвокаты обеих сторон отмечали, что Пэлтроу и Сандерсон ведут «экстравагантный образ жизни». Юристы актрисы пытались изобразить Сандерсона «сердитым стареющим мужчиной, который продолжал путешествовать по миру после столкновения». Они показывали фотографии из его поездок в Марокко, Перу и путешествия по Европе с остановками в Нидерландах, Германии, Швейцарии, Италии, Франции и Бельгии.

The Independent пишет, что Пэлтроу подверглась насмешкам в соцсетях после того, как в суде у нее спросили, как она пострадала в результате столкновения. «Ну, мы потеряли полдня для катания на лыжах», — сказала актриса. Те, кто смотрел трансляцию процесса, сравнивали происходящее с сериалом «Белый лотос», где высмеивается жизнь богачей, отмечает AP. Другие сравнивали процесс с сатирическим сериалом «Наследники» о жизни обеспеченных людей.

Вирусными стали фотографии Пэлтроу, входящей и выходящей из зала суда, «прикрывающей лицо синей записной книжной», словно она преступница. Еще одним странным моментом процесса оказалось предложение адвокатов Пэлтроу угостить обедом судебных приставов. Против этого выступили адвокаты Сандерсона. В результате судья запретил их угощать, пишет The New York Times.

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