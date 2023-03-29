The Guardian: Роман Абрамович несколько лет тайно финансировал нидерландский футбольный клуб «Витесс» Там работал бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий

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Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович тайно участвовал в покупке нидерландского футбольного клуба «Витесс» и финансировал его еще несколько лет после сделки. Это стало известно из утечки документов кипрской компании MeritServus, пишет The Guardian. Документы, с которыми ознакомилось издание и , свидетельствуют, что «секретное финансирование» составляло по меньшей мере 117 миллионов евро, которые проходили через цепочку офшорных компаний. Журналисты называют эту сумму «огромной инвестицией» для такого клуба как «Витесс», общий оборот которого в 2014-2015 годах составлял 14 миллионов евро.

О возможных связях Абрамовича и «Витесса» сообщалось неоднократно. Королевская футбольная ассоциация Нидерландов дважды расследовала отношения «Челси» с «Витессом» — в 2010 и 2015 годах, но оба раза не смогла выявить каких-либо связей между бизнесменом и нидерландским клубом. Владельцы «Витесса» и лондонский «Челси» отрицали какую-либо связь между ними.

Первое расследование было связано с покупкой «Витесса» бывшим грузинским футболистом Мерабом Жорданией в 2010 году. Однако тогда нидерландская футбольная ассоциация не нашла ничего, что бы противоречило правилам сделки. При этом российская газета «Спорт-Экспресс» тогда писала, что, по ее информации, реальным покупателем клуба стал Абрамович. Жордания после покупки команды подтвердил, что Абрамович является его другом, но отрицал причастность миллиардера к покупке «Витесса».

«Спорт-Экспресс» и другие спортивные СМИ предполагали, что нидерландский клуб станет в какой-то степени фарм-клубом лондонской команды: в «Витесс» будут отправлять игроков, пока не готовых выступать за «Челси». Так затем и происходило. Например, в 2010 году за «Витесс» на правах аренды выступал сербский нападающий Неманья Матич, который в тот момент принадлежал «Челси». Сезон в аренде в Нидерландах провел и воспитанник «Челси» Мейсон Маунт, который сейчас выступает за основной состав клуба.

Второе расследование началось в 2014 году, когда Жордания продал клуб бизнес-партнеру Абрамовича Александру Чигиринскому. Жордания рассказывал, что «Витесс» хотел приобрести одного игрока для усиления команды, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, но «вдруг вмешался Лондон». По его словам, в случае успеха нидерландского клуба обе команды попали бы в УЕФА из-за тесного сотрудничества. «Челси» отверг обвинения Жордании. The Guardian отмечает, что позже грузинский бизнесмен отказался от своих комментариев.

В начале 2018 года «Витесс» возглавил бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. Он отрицал, что к его трудоустройству в нидерландский клуб причастен Абрамович.

Согласно утечке документов, Абрамович, вероятно, финансировал расходы «Витесса», предоставив к концу 2015 года серию кредитов на сумму не менее 117 миллионов евро. The Guardian пишет, что кредитные соглашения и другие документы подтверждают, что компания Marindale Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Чигиринскому, финансировала покупку клуба и саму команду. При этом сама Marindale получила ряд многомиллионных кредитов, которые были оформлены в различных налоговых убежищах.

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В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, предоставила в долг 20 миллионов евро компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне и, согласно документам, связанной с Чигиринским. Ovington Worldwide принадлежала другой компании с Британских Виргинских островов, Electus Investments, которая контролировалась трастом Sara Trust. Единственным бенефициаром Sara Trust журналисты называют Абрамовича, который, следовательно, был конечным бенефициаром Ovington.

В тот же день, когда Ovington одолжила 20 миллионов евро Trigonia, другая компания, связанная с Чигиринским — Limburg Holdings, зарегистрированная в Белизе, — предоставила кредит Marindale Trading. Через 10 дней сама Marindale одолжила 20 миллионов евро компании Мераба Жордании, которая использовалась для покупки «Витесса». Как отмечает The Guardian, этот кредит с лихвой покрыл согласованную цену покупки клуба, которая составляла 6 миллионов евро и затем увеличилась до 8 миллионов.

В течение следующих трех лет, пока Жордания владел нидерландским клубом, было выдано пять займов на миллионы евро, и все по одной и той же схеме, отмечают журналисты. Сначала компания Ovington, бенефициаром которой The Guardian называет Абрамовича, одалживала деньги связанной с Чигиринским компании Trigonia, затем Limburg Hodings переводила деньги Marindale Trading, которая передавала точно такую же сумму компании Жордании для «Витесса». Все это происходило почти всегда в один и тот же день.

«В этих сериях займов документы не показывают, что Trigonia переводила деньги Limburg, которая затем одалживала их Marindale. Но документы и совпадения дат и цифр убедительно свидетельствуют, что деньги поступали из компании Абрамовича Ovington через компании, связанные с Чигиринским, в „Витесс“», — говорится в публикации.

После того, как Жордания продал клуб в 2013 году, а Чигиринский официально стал владельцем «Витесса», эта схема продолжала работать, только в цепочку больше не входила Trigonia, отмечает The Guardian. Ovington одалживала деньги напрямую Limburg, которая предоставляла кредиты Marindale, которая, в свою очередь, переводила такую же сумму холдинговой компании «Витесса». Последний раз, согласно документам, деньги были переведены в декабре 2015 года.

Жордания в разговоре с The Guardian заявил, что Абрамович и Чигиринский были его друзьями, которые одалживали ему деньги, когда они ему были нужны для «Витесса». «Это был мой личный проект, и они поддержали меня, когда я купил клуб на свои деньги. А потом, если иногда денег было недостаточно, я использовал деньги своих друзей, в первую очередь Романа Абрамовича, Чигиринского», — сказал Жордания, добавив, что деньги одалживались лично ему, а не непосредственно клубу.

Представитель «Витесса» заявил, что в период с 2010 по 2016 год холдинговая компания клуба получила кредиты от Marindale Trading на сумму 136,6 миллиона евро, а затем инвестировала в клуб в виде добавочного капитала. «Витессу ничего не известно о каких-либо займах от компаний, принадлежащих Чигиринскому и Абрамовичу», — сказал пресс-секретарь клуба.

Юристы «Челси» заявили журналистам, что так как у клуба теперь новый владелец, все вопросы, связанные с Абрамовичем, надо задавать самому российскому бизнесмену. Юрист Абрамовича отказался от комментариев. Чигиринский на просьбу о комментарии не ответил.