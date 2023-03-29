The Guardian: Роман Абрамович несколько лет тайно финансировал нидерландский футбольный клуб «Витесс» Там работал бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий
Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович тайно участвовал в покупке нидерландского футбольного клуба «Витесс» и финансировал его еще несколько лет после сделки. Это стало известно из утечки документов кипрской компании MeritServus, пишет The Guardian. Документы, с которыми ознакомилось издание и Бюро журналистских расследований (TBIJ), свидетельствуют, что «секретное финансирование» составляло по меньшей мере 117 миллионов евро, которые проходили через цепочку офшорных компаний. Журналисты называют эту сумму «огромной инвестицией» для такого клуба как «Витесс», общий оборот которого в 2014-2015 годах составлял 14 миллионов евро.
О возможных связях Абрамовича и «Витесса» сообщалось неоднократно. Королевская футбольная ассоциация Нидерландов дважды расследовала отношения «Челси» с «Витессом» — в 2010 и 2015 годах, но оба раза не смогла выявить каких-либо связей между бизнесменом и нидерландским клубом. Владельцы «Витесса» и лондонский «Челси» отрицали какую-либо связь между ними.
Первое расследование было связано с покупкой «Витесса» бывшим грузинским футболистом Мерабом Жорданией в 2010 году. Однако тогда нидерландская футбольная ассоциация не нашла ничего, что бы противоречило правилам сделки. При этом российская газета «Спорт-Экспресс» тогда писала, что, по ее информации, реальным покупателем клуба стал Абрамович. Жордания после покупки команды подтвердил, что Абрамович является его другом, но отрицал причастность миллиардера к покупке «Витесса».
«Спорт-Экспресс» и другие спортивные СМИ предполагали, что нидерландский клуб станет в какой-то степени фарм-клубом лондонской команды: в «Витесс» будут отправлять игроков, пока не готовых выступать за «Челси». Так затем и происходило. Например, в 2010 году за «Витесс» на правах аренды выступал сербский нападающий Неманья Матич, который в тот момент принадлежал «Челси». Сезон в аренде в Нидерландах провел и воспитанник «Челси» Мейсон Маунт, который сейчас выступает за основной состав клуба.
Второе расследование началось в 2014 году, когда Жордания продал клуб бизнес-партнеру Абрамовича Александру Чигиринскому. Жордания рассказывал, что «Витесс» хотел приобрести одного игрока для усиления команды, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, но «вдруг вмешался Лондон». По его словам, в случае успеха нидерландского клуба обе команды попали бы в поле зрения УЕФА из-за тесного сотрудничества. «Челси» отверг обвинения Жордании. The Guardian отмечает, что позже грузинский бизнесмен отказался от своих комментариев.
В начале 2018 года «Витесс» возглавил бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. Он отрицал, что к его трудоустройству в нидерландский клуб причастен Абрамович.
Согласно утечке документов, Абрамович, вероятно, финансировал расходы «Витесса», предоставив к концу 2015 года серию кредитов на сумму не менее 117 миллионов евро. The Guardian пишет, что кредитные соглашения и другие документы подтверждают, что компания Marindale Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Чигиринскому, финансировала покупку клуба и саму команду. При этом сама Marindale получила ряд многомиллионных кредитов, которые были оформлены в различных налоговых убежищах.
В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, предоставила в долг 20 миллионов евро компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне и, согласно документам, связанной с Чигиринским. Ovington Worldwide принадлежала другой компании с Британских Виргинских островов, Electus Investments, которая контролировалась трастом Sara Trust. Единственным бенефициаром Sara Trust журналисты называют Абрамовича, который, следовательно, был конечным бенефициаром Ovington.
В тот же день, когда Ovington одолжила 20 миллионов евро Trigonia, другая компания, связанная с Чигиринским — Limburg Holdings, зарегистрированная в Белизе, — предоставила кредит Marindale Trading. Через 10 дней сама Marindale одолжила 20 миллионов евро компании Мераба Жордании, которая использовалась для покупки «Витесса». Как отмечает The Guardian, этот кредит с лихвой покрыл согласованную цену покупки клуба, которая составляла 6 миллионов евро и затем увеличилась до 8 миллионов.
В течение следующих трех лет, пока Жордания владел нидерландским клубом, было выдано пять займов на миллионы евро, и все по одной и той же схеме, отмечают журналисты. Сначала компания Ovington, бенефициаром которой The Guardian называет Абрамовича, одалживала деньги связанной с Чигиринским компании Trigonia, затем Limburg Hodings переводила деньги Marindale Trading, которая передавала точно такую же сумму компании Жордании для «Витесса». Все это происходило почти всегда в один и тот же день.
«В этих сериях займов документы не показывают, что Trigonia переводила деньги Limburg, которая затем одалживала их Marindale. Но документы и совпадения дат и цифр убедительно свидетельствуют, что деньги поступали из компании Абрамовича Ovington через компании, связанные с Чигиринским, в „Витесс“», — говорится в публикации.
После того, как Жордания продал клуб в 2013 году, а Чигиринский официально стал владельцем «Витесса», эта схема продолжала работать, только в цепочку больше не входила Trigonia, отмечает The Guardian. Ovington одалживала деньги напрямую Limburg, которая предоставляла кредиты Marindale, которая, в свою очередь, переводила такую же сумму холдинговой компании «Витесса». Последний раз, согласно документам, деньги были переведены в декабре 2015 года.
Жордания в разговоре с The Guardian заявил, что Абрамович и Чигиринский были его друзьями, которые одалживали ему деньги, когда они ему были нужны для «Витесса». «Это был мой личный проект, и они поддержали меня, когда я купил клуб на свои деньги. А потом, если иногда денег было недостаточно, я использовал деньги своих друзей, в первую очередь Романа Абрамовича, Чигиринского», — сказал Жордания, добавив, что деньги одалживались лично ему, а не непосредственно клубу.
Представитель «Витесса» заявил, что в период с 2010 по 2016 год холдинговая компания клуба получила кредиты от Marindale Trading на сумму 136,6 миллиона евро, а затем инвестировала в клуб в виде добавочного капитала. «Витессу ничего не известно о каких-либо займах от компаний, принадлежащих Чигиринскому и Абрамовичу», — сказал пресс-секретарь клуба.
Юристы «Челси» заявили журналистам, что так как у клуба теперь новый владелец, все вопросы, связанные с Абрамовичем, надо задавать самому российскому бизнесмену. Юрист Абрамовича отказался от комментариев. Чигиринский на просьбу о комментарии не ответил.