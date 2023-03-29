Хумза Юсаф Jeff J Mitchell / Getty Images

Новым лидером Шотландской национальной партии и новым главой правительства Шотландии стал 37-летний Хумза Юсаф, занимавший ранее должность министра здравоохранения. На этой должности он сменил Николу Стерджен, которая месяц назад объявила о своей отставке после более чем восьми лет работы на этом посту. Как отмечает «Би-би-си», впервые лидером правительства Шотландии стал представитель этнического меньшинства. Юсаф также стал первым мусульманином, возглавившим правящую партию.

Хумза Юсаф был избран лидером Шотландской национальной партии 27 марта. The Guardian пишет, что он обошел свою соперницу, министра финансов Кейт Форбс с меньшим перевесом, чем ожидалось — 52% голосов однопартийцев против 48%, что отражает глубокие разногласия в партии. На следующий день шотландский парламент утвердил Юсафа в качестве первого министра (главы правительства).

«Би-би-си» называет Юсафа близким соратником Николы Стерджен. Как предполагается, он будет продолжать ее курс, в том числе на получение Шотландии от Великобритании. При этом он «дистанцировался» от плана Стерджен использовать следующие парламентские выборы в Великобритании как фактически референдум. Юсаф объяснил это тем, что будет стремиться создать «стабильное большинство», которое должно поддерживать независимость. Он считает недостаточным то, что, согласно опросам, в пользу отделения Шотландии от Великобритании высказываются около 50% населения.

Отец Хумзы Юсафа родом из Пакистана. Он эмигрировал в Шотландию со своими родителями в 1962 году. Мать политика родилась в Кении, ее родители — из Южной Азии. Хумза Юсаф учился в частной школе Hutchesons» Grammar в Глазго, а затем изучал политологию в Университете Глазго. Поработав после учебы некоторое время в колл-центре, он устроился помощником члена Шотландской национальной партии Башира Ахмада, а затем работал с другими членами партии, в том числе главой правительства Алексом Салмондом и Николой Стерджен, пишет The Independent. В 2012 году Салмонд назначил Юсафа министром международного развития. Он стал первым министром-мусульманином в шотландском правительстве.

Через четыре года Юсаф был назначен министром транспорта — после того, как победил на выборах в избирательном округе Глазго Поллок. Как отмечает «Би-би-си», Юсаф стал первым кандидатом от этнического меньшинства, получившим место в шотландском парламенте по избирательному округу.

В 2018 году Стерджен, которая сменила Салмонда на должности главы правительства Шотландии, назначила Юсафа министром юстиции. На этой должности он, в частности, предложил принять законопроект о борьбе с преступлениями на почве ненависти. Однако эта идея вызвала споры из-за возможного нарушения свободы слова. Критики законопроекта допускали, что его принятие может привести к судебному преследованию библиотек и книжных магазинов за наличие «спорных» книг. Кроме того, законопроект Юсафа критиковали за то, что потенциально он вводит уголовную ответственность за частные разговоры в собственном доме. В итоге парламент одобрил законопроект в марте 2021 года после внесения нескольких изменений, но в силу он пока так и не вступил.

С 2021 года Хумза Юсаф занимал пост министра здравоохранения. Его работу на этой должности критиковали за резкое увеличения времени ожидания в больницах. В ответ министр говорил, что эти проблемы характерны не только для Шотландии, и что Шотландия — единственная часть Великобритании, которая избежала забастовок сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Юсаф критиковал свою соперницу за лидерство в партии Кейт Форбс за ее позицию по однополым бракам. Она говорила, что если бы голосовала по этому вопросу в 2014 году, то ее голос был бы «против». Однако, как отмечает The Independent, сам Юсаф пропустил это голосование в шотландском парламенте. Он объяснял это тем, что у него была неотложная встреча. Бывший глава правительства Шотландии Алекс Салмонд в интервью говорил, что Юсафа попросили пропустить голосование из-за давления со стороны религиозных групп. Сам он это отрицал.

Reuters отмечает, что Хумза Юсаф возглавил партию с главной целью — «положить конец трехвековому союзу Шотландии с Англией». Но, по оценке агентства, уход Николы Стерджен — харизматичного и властного лидера — может замедлить этот процесс. Time пишет, что самой неотложной задачей Юсафа станет обеспечение единства в самой Шотландской национальной партии. Выборы нового лидера — фактически первые за два десятилетия — «выявили глубокие разногласия» внутри партии, из-за чего некоторые высокопоставленные члены размышляли о ее возможном расколе.

«Народ Шотландии нуждается сейчас в независимости больше, чем когда-либо прежде. Мы будем поколением, которое обеспечит независимость Шотландии», — заявил Хумза Юсаф после победы на внутрипартийных выборах.

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