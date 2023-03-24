Британский суд признал сенатора из Нигерии и его жену виновными в нарушении закона о современном рабстве. Они пытались купить почку для дочери

Обинна Обета, Беатрис Экверемаду и Айк Экверемаду. Фотографии, предоставленные полицией Лондона 23 марта 2023 года Metropolitan Police / AP / Scanpix / LETA

Центральный уголовный суд в Лондоне признал нигерийского политика, бывшего члена и его жену виновными в сговоре с целью торговли человеческими органами, сообщает «Би-би-си». Приговор фигурантам дела пока не вынесен. Как отмечает «Би-би-си», это будет первый вердикт по британскому закону о современном рабстве.

По версии обвинения, 60-летний сенатор Айк Экверемаду, его 56-летняя жена Беатрис и помогавший им 50-летний доктор Обинна Обета нашли в крупнейшем городе Нигерии Лагосе 21-летнего мужчину и привезли его в Лондон, чтобы он стал донором почки для 25-летней дочери сенатора Сони, которая училась в Великобритании.

Доктор Обета в 2021 году сам прошел через пересадку почки в Великобритании, найдя донора в Нигерии. Супруги Экверемаду наняли его в качестве посредника, попросив организовать аналогичный процесс поиска донора для их дочери. Они пообещали заплатить Обете около двух тысяч фунтов. Еще около шести-семи тысяч фунтов было обещано донору, а сама операция по пересадке стоила 80 тысяч фунтов.

Обета нашел в Лагосе торговца аксессуарами для мобильных телефонов (его реальное имя не раскрывается) и сделал ему визу в Великобританию. Тот приехал в Лондон в начале 2022 года и жил у Обеты. Позже донор рассказал полиции, что доктор обещал помочь ему с работой в Великобритании и не упоминал донорство почки. Мужчина узнал об этом уже от британских медиков на стадии подготовки к операции. «Я был шокирован», — заявил он в суде.

По британским законам донорами органов могут быть только члены семьи или люди, имеющие близкие эмоциональные связи с реципиентом. Оплата услуг доноров запрещена. Супруги Экверемаду пытались выдать 21-летнего нигерийца за двоюродного брата Сони. Но в британской клинике в итоге отказались использовать его в качестве донора, сочтя, что он не имеет прочных связей с реципиентом и не сможет платить медицинские услуги, которые ему понадобятся в будущем из-за операции.

После этого к мужчине, жившему в лондонской квартире доктора Обеты, приходили некие люди и осматривали его живот. Он испугался, что у него насильно изымут почку после возвращения в Нигерию, и обратился в полицию, пишет «Би-би-си». The Telegraph сообщает, что перед этим он сбежал от Обеты и несколько дней прожил на улице.

Соня Экверемаду возле Центрального уголовного суда в Лондоне, 9 февраля 2023 года Jonathan Brady / AP / Scanpix / LETA

По делу проходила в том числе дочь сенатора Экверемаду Соня, для которой была предназначена почка. Ей в итоге так и не провели пересадку, она находится на диализе, пишет The Telegraph.

Суд оправдал Соню. Хотя обвинение представило свидетельства того, что она знала о намерении ее родителей заплатить за донора. В частности, как сообщают «Би-би-си» и The Telegraph, после того, как план использовать нигерийца провалился, отец отправил Соне других потенциальных доноров из Турции. Та ответила: « выглядит лучше. Светлый, похоже, сбежит».

По подсчетам ООН, в 2010-2018 годах по всему миру были выявлены около 300 человек, которых хотели использовать для незаконной пересадки органов. При этом число подобных операций, которые не удалось предотвратить, по некоторым оценкам, ежегодно превышает 10 тысяч.