«Вас лишили свободы из-за вашего стремления не дать ее отнять у белорусов» Руководителям Tut.by Марине Золотовой и Людмиле Чекиной дали по 12 лет колонии. Вот письмо их коллег. «Медуза» публикует его полностью

Городской суд Минска 17 марта приговорил Марину Золотову и Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы. Они руководили изданием Tut.by — это был главный независимый сайт в Беларуси, редакцию которого разгромили после массовых протестов, вызванных фальсификацией президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Золотова — главный редактор Tut.by, Чекина — генеральный директор. Журналисты издания Zerkalo.io (это новый проект части бывшей команды Tut.by) после оглашения приговора написали письмо Золотовой и Чекиной. «Медуза» публикует его.

Привет, Марина, здравствуйте, Мила. Сегодня мы узнали, что вам дали 12 лет колонии. Мы думали, что к этому готовы. Но оказалось, что готовы только головой — а сердцем эти годы охватить невозможно.

Писать письма, которые останутся без ответа, — неблагодарное занятие. Мы знаем, что бумажные к вам доходят едва ли, а это вы прочтете только на свободе. Запрет на корреспонденцию — пытка и для тех, кто находится с этой стороны решетки. Каждому из нас хочется узнать, что вы думаете по поводу того, как мы работаем: какие допускаем ошибки, какие темы недорабатываем, где перегибаем палку, а в чем мы все же молодцы. Поболтать о котах, цветах, трафике и нюансах договоров (ладно, может, не о последнем).

Каждому из нас хочется услышать от вас: «Вы не виноваты в этом приговоре» — и услышать это за чашкой кофе в нашем офисе, из которого за два года уже устранили все следы нашего там пребывания, оставив только пустоту и голые стены. Хочется, чтобы запрет на общение с нами накладывали ваши поездки в далекие страны, на край света, где не ловит сеть, а не обезумевшие от безнаказанности прокуроры и судьи (хотя пример бывшего руководителя следственной группы по делу Tut.by вселяет надежду на то, что безнаказанность не безгранична).

Нам, тутбаевцам из редакции «Зеркала», вряд ли удастся заполнить пустоту в офисе и в груди до вашего выхода, который сегодня кажется невероятно отдаленным. К тому моменту журналистика наверняка станет формально другой — видео, нейросети, метавселенные. Но при этом все те ценности, на которых держалась редакция Tut.by — честность, объективность, баланс мнений, — проводниками которых вы были и остаетесь, из журналистики никуда не денутся, и спрос на них не уменьшится, как не уменьшается последнюю сотню лет.

Собираясь в Киеве в мае 2021 года, придумывая «Зеркало», растерянные, но накачанные адреналином, мы, конечно же, не верили, что приговор придет через столько времени и будет таким жестоким. Основная мысль, которая пульсировала в головах, — как же помочь вам быстрее выйти? Помнишь, Марина, как ты всем писала в день блокады ? «Слушайте, ну это же невозможно, должен же быть какой-то выход?!»

Мила, Марина, пока наши усилия не помогли вам оказаться на свободе. Это делает больно нам, но вам наверняка куда больнее. Хочется верить, что вы нами гордитесь — людьми, не предавшими ваши идеалы и продолжающими ваше большое дело. Помните: в этом перевернувшемся мире, на сколько бы нас ни разлучили, для вас, честных и достойных людей, всегда найдется место.

Мы любим вас и ждем на свободе. Свободе, которой вас лишили, как бы парадоксально это ни звучало, из-за вашего стремления не дать ее отнять у белорусов.

Приговор Марине Золотовой и Людмиле Чекиной

Руководителей главного независимого сайта Беларуси Tut.by посадили на огромные сроки. Марина Золотова и Людмила Чекина получили по 12 лет колонии

Приговор Марине Золотовой и Людмиле Чекиной

Руководителей главного независимого сайта Беларуси Tut.by посадили на огромные сроки. Марина Золотова и Людмила Чекина получили по 12 лет колонии