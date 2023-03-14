Соратники Навального рассказали о детях чиновников на должностях в органах власти Дочь главы ФСО приносит Путину документы на подпись, а «тайный сын» Бастрыкина работает в Конституционном суде

Соратники Алексея Навального рассказали о детях и других родственниках российских чиновников, которые работают в администрации президента России. Вот главное из этого расследования.

Дочь главы Дмитрия Кочнева — 25-летняя Юлия Кочнева — сотрудница службы протокола с зарплатой три миллиона рублей в год. При этом Кочневой принадлежит квартира за 25 миллионов рублей в ЖК «Счастье» в московском районе Хорошево-Мневники.

Дочь бывшего главы московского МВД Анатолия Якунина Екатерина Артамонова занимает должность начальника главного управления жилищного обеспечения Управления делами президента. Ей принадлежит квартира в Хамовниках более чем за 200 миллионов рублей. Ее муж Григорий Артамонов владеет квартирой за 100 миллионов рублей в ЖК «Волынский», которую он получил от государства в 2017 году, когда Артамонова уже работала в управлении жилищного обеспечения.

Заместителем начальника главного управления Управделами президента работает Михаил Вяткин — брат депутата Дмитрия Вяткина.

Сын бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова Павел работает заместителем управляющего делами президента. Всего, по данным The Insider, семья Фрадковых владеет имуществом на два миллиарда рублей.

Другая заместитель управделами президента Ольга Сергун — дочь бывшего главы ГРУ Игоря Сергуна, который умер в 2016 году. Она зарабатывает 6,5 миллиона рублей в год и владеет московской квартирой за два миллиона долларов.

Сын главы Следственного комитета Александра Бастрыкина — Евгений Бастрыкин — работает референтом в Управлении президента РФ по общественным связям и получает зарплату почти 300 тысяч рублей в месяц.

В ФБК также заявили, что нашли «тайного сына» Бастрыкина — 34-летнего Бориса Ревнова, который работает советником управления конституционных основ публичного права Конституционного суда РФ.

В качестве доказательства родства главы СК и Ревнова соратники Навального приводят архивную фотографию Бастрыкина с отдыха с друзьями в Валааме, где на коленях у него сидит Мария Ревнова. Как утверждают авторы расследования, это мать Бориса Ревнова. Отчество Ревнова — Александрович.

Ранее издание «Важные истории» со ссылкой на статью «Собеседника» называло Ревнову «второй женой» главы СК. При этом в публикации «Собеседника» об этом не говорится. Сам Бастрыкин называл своей второй женой Ольгу Александрову.

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Фото на обложке: пресс-служба Кремля